Account Manager till Litium

Bli en nyckelspelare i Litiums tillväxtresa! Litium är en av Nordens ledande e-handelsplattformar och hjälper sina kunder att bli framgångsrika inom digital handel. De möjliggör skalbara, flexibla och innovativa lösningar som driver tillväxt i den digitala världen. Är du en relationsbyggare med erfarenhet av uppsökande försäljning? Vill du utvecklas i ett SaaS-bolag i tillväxt med stort ansvar, frihet och möjlighet att arbeta med några av Nordens mest spännande e-handelsbolag? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Litium är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper företag att växa inom digital handel genom att erbjuda kraftfulla verktyg för produktinformation, innehållshantering och kundupplevelse. Som en ledande aktör i Norden möjliggör vi skalbara och flexibla lösningar som driver tillväxt för både B2B- och B2C-företag. Vi befinner oss i en spännande expansionsfas och söker nu en Account Manager som vill vara med på vår tillväxtresa.
Du blir en del av ett dedikerat säljteam som idag består av både erfarna Account Managers och nyrekryterade kollegor som, precis som du, är med och bygger Litiums framtid. Teamet kännetecknas av högt engagemang, nära samarbete och en inkluderande kultur där man stöttar varandra för att nå gemensamma mål.
Onboardingprocessen är strukturerad och ger dig rätt förutsättningar från start; Du lär känna Litiums plattform och partnernätverk, får insyn i ledningsgruppen och följer med i kunddialoger. Under de första veckorna bygger du pipeline tillsammans med teamet och får löpande coachning. Målet är att du snabbt ska känna dig trygg och redo att driva egna affärer, med stöd från ett engagerat team.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager får du en central roll i att skapa tillväxt genom aktiv nykundsbearbetning. Du kommer att:
• Prospektera och identifiera nya kunder på den nordiska marknaden.
• Boka och genomföra säljmöten.
• Driva hela säljprocessen, från första kontakt till avslut.
• Arbeta nära Litiums partnernätverk för att maximera affärsmöjligheter.
• Representera Litium i dialog med beslutsfattare på hög nivå.
Detta är en roll för dig som gillar att ta initiativ, har hög aktivitetsnivå och trivs med att bygga din egen pipeline.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett stort intresse för försäljning och en tydlig ambition att utvecklas inom B2B-försäljning.
• Har dokumenterad erfarenhet av försäljning, gärna inom SaaS eller digitala plattformar, med bevisad förmåga att överträffa försäljningsmål. Relevant utbildning ser vi som ett stort plus.
• Har erfarenhet av nykundsbearbetning och avtalsförhandlingar.
• Har goda kommunikativa färdigheter, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Har en målfokuserad mentalitet och drivs av att hitta nya affärer och överträffa mål.
• Är prestigelös, lyhörd och professionell i ditt sätt att kommunicera.
• Har hög aktivitetsnivå och gillar att ta initiativ.
• Är nyfiken, strukturerad och trygg i komplexa säljsituationer.
Du erbjuds:
• En central roll i ett snabbväxande SaaS-bolag.
• Fast lön, med en attraktiv provisionsmodell med tydliga mål.
• 30 dagars semester, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
• Långsiktiga karriärmöjligheter inom försäljning och affärsutveckling.
Vid årsskiftet flyttar Litium till nya lokaler i Sthlm 01, intill Gullmarsplan. Här kommer du att ha din bas och du förväntas arbeta från kontoret.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Litium är ett svenskt techbolag i stark tillväxt som omsätter ca 80 miljoner och består av 25 medarbetare. Vi har ett starkt partnernätverk med 50 konsulter som säljer och implementerar vår produkt, vilket innebär att du kommer arbeta nära både kunder och externa leveransteam. Du arbetar nära ett engagerat team och tempot är högt och tillväxtresan har bara börjat.
Litiums plattform används av bolag som vill skapa framtidens e-handelsupplevelse - från första klick till konvertering. Vi samarbetar med flera tredjepartsleverantörer och är centrala i många stora digitaliseringsprojekt. Läs mer här. Varaktighet, arbetstid, etc.
