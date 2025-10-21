Account Manager till Dacapo
Dacapo har en stark tillväxtstrategi med fokus på att ta nästa steg i sin expansion på den svenska marknaden. Vill du vara med på resan? Som Account Manager blir du en nyckelspelare i en kontext med stora möjligheter. Har du tidigare erfarenheter från B2B inom stålförsäljning eller tillverkande industri? Är du resultatinriktad och har en hög energinivå? Då kan det vara dig vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Dacapo är ett danskt familjeägt bolag med starkt fäste på den europeiska marknaden och är en starkt expanderade aktör inom rostfritt stål. Som en växande distributör med lång erfarenhet och innovativa, digitala lösningar hjälper de sina kunder med skräddarsydda lösningar. Dacapo är idag 160 medarbetare med huvudkontor i Danmark och övriga kontor belägna i Nederländerna, Tyskland, Belgien, Sverige, Norge, Slovakien, Polen och Frankrike.
Dacapo söker nu en driven Account Manager som vill vara med och stärka bolagets position på den svenska marknaden genom att ta nya marknadsandelar och utveckla långsiktiga kundrelationer. I denna resande roll blir du en del av ett kompetent och framgångsrikt säljteam, med utgångspunkt från Dacapos kontor i Malmö. Du rapporterar till regionchefen för Sverige och Norge och får en trygg start genom ett väl utformat onboardingprogram som ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas.
Du erbjuds:
• En självgående och dynamisk roll på ett bolag som står inför en spännande tillväxtfas
• Aktiviteter och evenemang tillsammans med dina kollegor i koncernen
• Friskvårdsbidrag och goda förmåner
• Tjänstebil
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 4 års erfarenhet av B2B-försäljning inom industriell försäljning
• Är van att arbeta i CRM-system
• Är flytande i svenska och engelska i både tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet att arbeta med produkter inom rostfritt stål/stål
• Har erfarenhet att arbeta med rördelar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Driven
• Nyfiken
• Kommunikativ
• Initiativtagande
Som person har du ett starkt affärsfokus med förmåga att utveckla och bygga affärer, samtidigt som du är kommunikativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta både med kollegor och kunder för att skapa tillväxt. Därtill trivs du att självständigt bedriva affärer och har inga problem att hålla fokus och ta egna initiativ. Är du dessutom resultatinriktad och har en hög energinivå, kommer du passa perfekt in hos Dacapo.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Dacapo här!
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
