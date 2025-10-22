Account Manager till ClearSite
2025-10-22
Publiceringsdatum2025-10-22
Under 2023 föddes ClearSite - en svensk PropTech-satsning som vill digitalisera, förenkla och modernisera hur industrifastigheter förvaltas och utvecklas. Vi är en del av Esri Sverige, världsledande inom geografisk IT, och vårt mål är att hjälpa tillverkningsindustrin att skapa hållbara, effektiva och framtidssäkra anläggningar. Vi arbetar redan idag med några av de största svenska industribolagen och några av Sveriges just nu mest spännande omställningsprojekt. Vill du bli en del av vårt team?
Om rollen
Försäljningen på ClearSite är något alldeles extra. Vi brinner för det vi gör och är övertygade om att vi tillsammans med våra kunder kommer att transformera arbetet med fastighetsförvaltning och underhåll. I rollen som Account Manager får du ta fullt ansvar för hela säljresan, från prospektering till avslutad affär. Du arbetar både med förvaltning av befintliga kunder och med nykundsbearbetning och bygger långsiktiga relationer med några av Sveriges största industriföretag.
Dina ansvarsområden
Du arbetar mot tydliga mål och bidrar aktivt till ClearSites tillväxt genom att:
Utveckla vår befintliga affär genom att skapa riktigt nöjda kunder
Boka och genomföra kundmöten där du lyssnar in kundbehov och demonstrerar ClearSite - vår digitala tvilling för industrifastigheter.
Proaktivt bygga upp och driva din egen säljpipeline.
Förstå kundernas verksamhet, utmaningar och behov, och tillsammans med vårt team hitta lösningar som skapar verkligt värde. Vi ger dig rätt verktyg, onboarding och stöd för att lyckas.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Talar och skriver flytande svenska samt har goda kunskaper i engelska.
Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik, ekonomi, geografi, fastighet eller motsvarande.
Har flera års arbetslivserfarenhet, kanske inom fastighet, industri, digitalisering eller projektledning.
Som person ser vi att du är
Initiativrik och självgående, men gillar att samarbeta i ett drivet team.
Målmedveten och engagerad, med förmågan att skapa förtroende hos beslutsfattare.
Tekniskt intresserad och nyfiken på geografisk informationsteknologi.Övrig information
Du kommer utgå från något av våra kontor i Falun, Gävle, Göteborg, Kista, Karlstad eller Malmö. Resor förekommer i viss utsträckning i tjänstenSå ansöker du
Tjänsten är på heltid och tills vidare med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Sista ansökningsdag 2025-11-23.
Vill du veta mer?
Har du frågor eller funderingar om tjänsten och ClearSite? Tveka inte att höra av dig till Rikard Birgersson, Head of ClearSite, på 0739885430.
Vi ser fram emot din ansökan!
Förmåner
Esri Sverige är kollektivavtalsanslutna och vi erbjuder bland annat förmånsportal, friskvårdsbidrag och lunchförmån.
Som en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen använder vi oss av tester. Den/de som går vidare från första urvalet kommer därför att få tester skickade till sig.
Vill du lära känna oss lite bättre redan nu?
Läs mer om ClearSite på clearsite.se och esri.se
På Esri Sverige gillar vi människor, kartor och teknik. Vi brinner för att utveckla och sprida nyttan med geografisk information i både privat och offentlig sektor. Vår världsledande GIS-teknik bidrar till smidigare processer, tydligare beslutsvägar, effektivare rutiner och ger en verklig bild av nuläget till våra kunder.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
