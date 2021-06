Account Manager till bolag inom onlinemarknadsföring! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-01Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Vår kund jobbar med onlinemarknadsföring, social marknadsföring, live, event, print.Vem är du?För att lyckas i din roll hos oss måste du trivas i en resultatinriktad miljö med utpräglad servicekänsla. Du sätter ambitiösa mål och strävar efter att leverera mot dessa. Som Account Manager stimuleras du av att jobba i ett högt tempo med ett starkt varumärke och en stark produktportfölj.Har du tidigare erfarenhet från telefon/online meeting försäljning eller arbete inom mediabranschen ser vi det som meriterande.Du har lägst 3-årig gymnasieutbildning och god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.Som person är du självgående, förtroendeingivande och har ett starkt driv. Du har även en god samarbetsförmåga samt lätt för att ta egna initiativ och beslut. Vana att göra affärer via telefon och online är meriterande. I kunddialogen är du uthållig, kreativ i att skapa goda och kvalitativa lösningar samt ser möjligheter. Det är ett plus om du har en hög digital kompetens. Har du ett aktivt engagemang för försäljning och tycker du att det är självklart att sätta kunden i centrum. Här hos oss kommer du att arbeta mot tydliga och mätbara mål.I rollen som affärsorienterad säljare kommer du att ansvara för hela säljprocessen. Du arbetar med såväl lokala som nationella lösningar rörlig-reklam i våra kanaler, Play - digitala kanaler, sponsorskap, programsamarbeten.Vi använder ett av marknadens modernaste verktyg i samtliga kundmöten som sker via telefon med skärmdelning och webbkamera.I huvudsak innebär rollen:Utveckling av befintliga kunder samt bearbetning av nya kunderSkriva offerter och avtal samt följa uppPlanera, boka och genomföra professionella online möten och presentationerAnsvar för egen budgetAnalysera marknaden och säkerställa goda kundrelationerPlanera och sätta egna mål och delmål i samråd med FörsäljningschefenHålla dig uppdaterad med vad som händer på mediemarknaden, branschanalyser etc.2021-07-01I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-15Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5839896