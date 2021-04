Account Manager som vill ta nytt steg i karriären? - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-05Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb, vill du också göra det?!Kunden arbetar med online annonsering på ett av Sveriges största mediehus , där utvecklingsmöjligheterna och affärsmöjligheterna är stort. De erbjuder både introduktionsutbildning samt vidareutbildning. Med några av Sveriges mest välkända varumärken driver de en ständig resa framåt, vill du vara med? Varmt välkommen med din ansökan!Vill du ha fartfyllda dagar, där du arbetar med mycket eget ansvar samtidigt som du har ett gott team i ryggen? Då passar den aktuella rollen som Account Manager dig. Du kommer att boka dina egna möten och sedan arbeta aktivt med att vara ute hos kunder, så det gäller att du gillar att arbeta i ett högt tempo med. Det finns givetvis god coachning och ett bra team att bolla tankar med, men du förväntas stå på egna ben och trivas med det.Som person är du alltid på tårna, har ett go som inte stoppas av motgångar och tycker om att prata med människor på en daglig basis. Du är social, gillar att ta initiativ och får gärna vara kreativ. En problemlösare enda in i benmärgen. Du arbetar på ett kundorienterat sätt för att skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av sälj, meritererande om det är inom media och då kan visa på goda resultat.Utvecklingsmöjligheterna är stora och det uppmuntras att ha mål att sträva efter.Arbetsuppgifter:Driva egna säljprocesserBearbeta nya och befintliga kunderUppnå budgetmålLöpande kontakt med kunder via telefon (med goda utvecklingsmöjligheter)Du arbetar självständigt mot budget och med god provisions trappa.2021-04-05I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-19Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5671519