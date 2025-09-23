Account Manager, Small Medium Enterprise, Malmö
2025-09-23
PostNord är Sveriges mest anlitade leverans- och logistikpartner för privatpersoner och företag. Vi identifierar kunders behov, lyssnar, förstår, löser problem och utvecklar hela deras affär. Hållbarhet är en självklarhet på vår innovations- och transformationsresa mot framtidens logistiklösningar. Vi lever mitt i utvecklingen, på många sätt leder vi den, med ett stolt kundlöfte. PostNord levererar lösningar för kommunikation, logistik, distribution och e-handel till, från och inom Norden.
Vi söker nu nyfikna, drivna och utvecklingsfokuserade Account Managers till våra team. Tycker du om att utveckla våra kunders affärer, då ska du läsa vidare!Du, vi och jobbetPostNord har en synlig men samtidigt osynlig dygnet-runt-struktur som är en viktig och hållbar del av samhället. Du som Account Manager är en given nyckelperson för att lösa de utmaningar våra kunder står inför. Som Account Manager kommer du tillhöra teamet SME (Small Medium Enterprises) som består av cirka 40 grymma kollegor. I rollen som Account Manager kommer du att ha kontakt med både befintliga och nya kunder, där telefonen är ditt främsta arbetsverktyg i kombination med mail och Microsoft Teams. Teamet inom SME präglas av nyfikenhet, proaktivitet och tålamod, något vi även vill se hos dig. Vi bygger en vinnarkultur där du ska sporras av både gemensamma- och individuella mål. Du kommer att rapportera till cheferna för teamen i Malmö - Daniel och Alexander.
Vad du kommer att göra
- Ansvara för din kundbas av befintliga- och potentiella kunder
- Skapa lönsamma och långsiktiga affärer och relationer med dina kunder
- Identifiera behov och definiera lösningar för PostNords tjänster inom Logistik, E-handel, Marknadsföring och Affärskommunikation
- Följa upp, vårda och föräldra kundrelationen under hela affärslivscykeln
- Dokumentation av aktiviteter och säljresultat i vårt system SalesForce
Vem du är
- Bygger ömsesidigt förtroende: Tillit är grunden till bra relationer.
- Tålamod: Långsiktig framgång trumfar alltid en "quick-fix".
- Ödmjuk och ansvarstagande: Föregå med gott exempel. Du är det exemplet.
- Engagemang & inspiration: En specialist är specialiserad på att vara nyfiken. Det smittar av sig.
- Initiativkraft: Framåtanda och vilja att lösa utmaningar, idag och imorgon.
- Lösningsorienterad och effektiv: Självständigt beslutsfattande och ansvarstagande är naturligt för dig.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- Utbildning inom försäljning, affärsmannaskap och säljteknik t ex Spin är meriterande.
- Tidigare erfarenhet inom försäljning eller kundhantering.
- Behärska Office 365 på en hög nivå, med ett genuint intresse för IT-lösningar (tex Check-Out, TA-system) och CRM system. Tidigare erfarenhet av SalesForce är ett plus men inget krav
- Tidigare arbete med avtalsskrivning är en bonus
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Varför vi finnsVi vill bli marknadens favoritleverantör i Norden och göra vardagen enklare för alla som bor och verkar i Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?Välkommen med din ansökan! I urvalet tillämpar vi både urvalsfrågor, videoinspelning samt arbetspsykologiska tester. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start efter överenskommelse och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Om du undrar något över tjänsten, kontakta Talent Acquisition Specialist/Headhunter - Casper von Sivers på casper.von-sivers@postnord.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
För fackliga kontaktpersoner se Fackliga kontakter.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
