Account Manager / säljare till Leaders Alliance - Bravura Sverige AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-15Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-15Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Leaders Alliance.Leaders Alliance är ett ungt chefs- och kompetensnätverk som växer väldigt snabbt, där aktivt erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och ett innovativt mind-set är i fokus. Leaders Alliance skapades för att ge ledare en plattform och ett sammanhang från vilket de kan växa, utmana sig själva och skapa riktig förändring i deras vardag.De är cirka fem år in på sin resa och växer snabbt. I dagsläget har de över 300 medlemmar och cirka 75 % av Sveriges 100 största bolag representerade i nätverket. Företaget är placerat på Norra Bantorget, och de söker en person som delar deras vision, tycker om att bygga relationer och att göra business.Leaders Alliance letar efter dig som drivs av resultat, tycker om att träffa människor och är trygg med att möta högt uppsatta beslutsfattare inom näringslivet.I rollen som säljare hos Leaders Alliance gör du ditt första år affärer genom att kontakta ledare och chefer via telefon eller i fysiska möten där du säljer medlemskap till chefsnätverket, och bygger genom detta upp din kundportfölj. Som säljare ansvarar du för att prospektera, bearbeta potentiella medlemmar och vid sålt medlemskap sätta ihop en grupp av ledare, baserat på deras kompetens, erfarenhet, strategiska höjd samt branschtillhörighet.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Minst 3 års erfarenhet av försäljningAnsvarat för hela försäljningen från prospektering till avslut, samt nykundsbearbetningFlytande i svenska och engelska, tal och skriftMeriterande med erfarenhet av att arbeta i ett CRM-systemFör att lyckas i rollen tar du stort ansvar för ditt arbete och trivs i en roll där du självständigt lägger upp ditt arbete och dag. Då du arbetar mot tydligt uppsatta mål ser vi att du är målfokuserad och hungrig samt motiveras av att vinna. Du är socialt säker och kan anpassa dig till olika typer av personer samtidigt som du är kommunikativ då rollen innebär många externa kontakter och sociala sammanhang. Då du får möjlighet att påverka företagets utveckling och framtid ser vi att du är initiativtagande och tycker om att framföra dina tankar och idéer för andra.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: Stockholm, centraltLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: Account Manager, säljare, sälj, B2B, företagsförsäljning, försäljning, ledare, utveckling, business, b2b, heltid, Stockholm, nykundsbearbetning, Leaders AllianceVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-15Bravura Sverige AB5692876