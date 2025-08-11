Account Manager Norden
Scandi Orthopedic AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandi Orthopedic AB i Göteborg
Account Manager - Norden
Scandi Orthopedic ABPubliceringsdatum2025-08-11Om företaget
Scandi Orthopedic är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor i Göteborg. Vi utvecklar och säljer ortopediska hjälpmedel för djur, i nära samarbete med veterinärer och specialister. Våra produkter används av ledande djursjukhus och kliniker i Norden och främst Tyskland och Storbritannien, med målet att förbättra livskvaliteten för djur genom funktionella och innovativa lösningar.
Om rollen
Som Account Manager ansvarar du för att stötta och utveckla försäljningen i Norden samt tillsammans med våra distributörer i Storbritannien och Tyskland. Du har en nyckelroll i att bygga långsiktiga relationer, identifiera nya affärsmöjligheter och se till att våra partners har rätt kunskap för att lyckas med våra produkter.Dina arbetsuppgifter
Utveckla samarbetet med befintliga distributörer och nyckelkunder
Identifiera nya återförsäljare och tillväxtmöjligheter
Genomföra produktpresentationer, utbildningar och uppföljningar
Planera kundbesök och delta i mässor/konferenser
Arbeta nära vårt team i Göteborg kring service och produktkunskap
Bidra till marknadsstrategier och kampanjer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom medicinteknik eller djurhälsa
Gärna Leg Ortopedingenjör, Leg Fysioterapeut eller annan medicinsk bakgrund
Förståelse för distributionsmodeller och internationella relationer
Förmåga att driva affärer självständigt
Flytande svenska och engelska (norska/danska/finska är ett plus)
B-körkort och möjlighet att resa i Norden
Vi tror att du är:
Relationsskapande och affärsdriven
Självständig, strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och samarbetsvillig
Engagerad i att bidra till bättre djurhälsa
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande bolag med internationella ambitioner
Möjlighet att påverka och utveckla affärer i flera länder
Engagerade kollegor och en värderingsstyrd kultur
Gedigen introduktion och löpande produktutbildning
Fast lön + provision
Friskvårdsbidrag och flexibel arbetsmiljö
HeltidstjänstSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till info@scandiop.se
och märk mejlet med "Account Manager". Urval sker löpande.
Frågor?
Kontakta Christoffer Diehl: christoffer@scandiop.se
Välkommen till Scandi Orthopedic - tillsammans gör vi skillnad för djurens vård och återhämtning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Skicka CV och personligt brev till info@scandiop.se och märk mejlet med "Account Manager".
E-post: info@scandiop.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Account Manager"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandi Orthopedic AB
(org.nr 556894-8326), https://scandiorthopedic.se
Ringögatan 5 (visa karta
)
417 07 GÖTEBORG Jobbnummer
9452010