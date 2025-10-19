Account Manager inom kommunikation & marknadsföring
Talent & Partner AB söker en Account Manager till ett bolag som arbetar med kommunikation, varumärkesstrategi och digitala lösningar.
Om rollen:
Du blir en central del av försäljningsteamet och ansvarar för att skapa och utveckla starka kundrelationer. Du kommer att driva hela försäljningsprocessen - från prospektering till signering - och arbeta konsultativt för att hjälpa kunder nå sina affärsmål genom strategiska kommunikationslösningar.Publiceringsdatum2025-10-19Arbetsuppgifter
Identifiera och etablera nya kundrelationer.
Driva hela säljcykeln från prospekt till avtal.
Samarbeta med kreativa och digitala team för att skapa relevanta lösningar.
Förvalta och vidareutveckla befintliga kunder.
Arbeta mot tydliga mål och budget.
Vi söker dig som:
Har 2-5 års erfarenhet av B2B-försäljning.
Är duktig på att bygga långsiktiga relationer och förstå kundens behov.
Trivs i en kreativ miljö med högt tempo.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning, 100%.
Utvecklingsmöjligheter inom försäljning och affärsutveckling.
Engagerat team och inspirerande arbetsmiljö.
Fast lön + provision.
