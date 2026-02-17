Account Manager for Nalco Water Mining
Ecolab AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecolab AB i Stockholm
, Borlänge
, Jönköping
, Luleå
eller i hela Sverige
Som Teknisk Account Manager kommer du att ansvara for att skapa nya affärer och utveckla befintliga kundrelationer inom gruv-, metall- och stålindustrin i norra Sverige. Du kommer att arbeta med komplex försäljning och långsiktiga kundrelationer, dar du erbjuder kemikalielösningar kopplade till digitala verktyg och processeffektivisering . Rollen innebar bade strategiskt och hands-on arbete med stort fokus pa expansion och projektledning hos kunder.
Du erbjuds Vi erbjuder en m6jlighet att vaxa snabbt i rollen, bade i ansvar och karriär. Du far en konkurrenskraftig Ion med bonus, tjänstebil, friskvårdsbidrag och privatvård.
Arbetsuppgifter
I rollen ingår försäljning av kemikalier kopplade till digitala verktyg och processeffektivisering. Du kommer att arbeta med konsultativ försäljning och långsiktiga relationer. Initial labbtestning, uppföljning, optimering och implementering i kundernas processer.
* Skapa nyförsäljning inom gruv-, metall- och stålindustrin
* Upprätthålla och utveckla befintliga kundrelationer
* Driva tillväxt i Norra Sverige
* Genomföra labbtestning och optimering hos kunder
* lmplementera och följa upp kemikaliel6sningar
* ldentifiera och bearbeta nya potentiella kunder
Vi saker dig som
* Erfarenhet från gruv-, metal I-, stal- eller raffinaderiindustrin
* Teknisk bakgrund som exempelvis processingenj6r från industrierna ovan eller av försäljning mot dessa industrier
* God förståelse for industriella processer
* Ingenjörsexamen (kemi-, maskin- eller industriell ingenjör) eller examen inom livsvetenskaper (biologi, kemi m.m.). Vanligtvis 6-10+ års framgångsrik erfarenhet av teknisk försäljning eller teknisk säljsupport/fältsäljstöd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
fie.schoedt@ecolab.com
E-post: fie.schoedt@ecolab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecolab AB
(org.nr 556062-9486)
Glasfibergatan 10 (visa karta
)
125 45 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9748618