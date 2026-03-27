Account Manager / B2B-säljare - Event & Affärsutveckling
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och bli en nyckelperson i ett bolag som växer snabbt inom event- och mässbranschen? Här får du arbeta med några av de mest spännande företagen på marknaden, bygga starka affärsrelationer och samtidigt få alla verktyg du behöver för att lyckas - med en lönemodell där bara du sätter gränserna för din egen framgång.
I din roll Som Account Manager blir du en central del av försäljningsteamet och ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till långsiktiga samarbeten.Driva nykundsbearbetning och utveckla befintliga kunder.
Bygga affärsrelationer på hög nivå genom möten, nätverkande och rådgivande försäljning.
Skapa skräddarsydda mäss- och eventkoncept.
Resa för att träffa kunder och bygga ditt nätverk (majoriteten av tiden jobbar du från kontoret i Göteborg).
Arbeta självständigt och måldrivet, men alltid med ett starkt team i ryggen.
Vem vi söker
Vi letar efter en person som inte bara kan försäljning - utan som lever och andas den.Flerårig och dokumenterad erfarenhet av kvalificerad B2B-försäljning med bevisade resultat.
Du älskar att göra affärer - från första kalla samtalet till signerat avtal.
Van att arbeta mot högt satta mål och trivs i en miljö där prestation belönas.
Har en stark kommunikativ förmåga och bygger förtroende snabbt.
Ser möjligheter, är uthållig och har förmågan att driva komplexa affärer i mål.
Meriterande: Starkt nätverk och förmåga att kommunicera på norska
Vi erbjuderEn attraktiv grundlön + prestationsbaserad bonus utan tak.
En plats i ett vinnande team i ett bolag som växer snabbt.
Möjlighet att bygga ett starkt affärsnätverk i en spännande bransch.
En kultur som präglas av energi, framåtanda och entreprenörskap - här belönas dina resultat och ditt driv.
Riktiga karriärmöjligheter - din utveckling är lika viktig för oss som din framgång.
Är du redo att ta steget in i en roll där dina resultat syns och belönas på riktigt? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kontorsbemanning Sverige AB
