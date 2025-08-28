Account Manager B2B
Säljpitch AB / Säljarjobb / Helsingborg Visa alla säljarjobb i Helsingborg
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säljpitch AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Kvalifikationer
Meriterande
Account manager - 1-2 års erfarenhet
Språkkrav:
Svenska
Engelska
Meriterande
Alla övriga språk.
Vem är du?
Du är en person med förmågan att övertyga nya kunder om att vår produkt/lösning är rätt val för dem, och du är kreativ i din problemlösning. Du tycker om att jobba i ett team, där individuella och gemensamma målsättningar tillsammans bildar målbilden. Du kommer att spendera stora delar av din dag i telefon, och vi ser därför att det är viktigt att du känner dig bekväm med detta.
Det är meriterande om du har arbetat med försäljning tidigare, men inget krav. Vi lägger större vikt vid din personliga profil, och egenskapen att vilja prestera och utvecklas.
Om jobbet
Säljpitch hjälper företag att öka sin försäljning på kundens mest gynnsamma sätt, och vi är flexibla i vårt tillvägagångssätt. Vi expanderar ständigt, och är just nu i en fas där ett av våra affärsområden behöver extra förstärkning.
Vad innebär rollen?
Som Account Manager hos Säljpitch arbetar du med såväl befintliga kunder, som "nykund", och du tar både fysiska möten och telefonmöten.
I rollen som Account Manager så kommer du att agera coach digitalt, för olika stora företag, med syfte att visa hur man med enkla medel kan få sitt företag att växa. Du blir expert på att ta fram anpassade lösningar för företag, och bygga långsiktiga relationer. Som understöd till detta kan du erbjuda kundkontakter från Sveriges största sökmotor.
Vi på Säljpitch.se erbjuder dig:
Fast lön + Hög provision (högst i branschen)
Professionell coaching och utbildning inom försäljning och digitalisering
Arbete i en ung och glädjefylld miljö, i stora luftiga lokaler
Möjligheten till att delta i säljtävlingar (tidigare vinster har tagit medarbetare till b.la. Dubai, Marbella och Miami)
Förmånen att få arbeta med entreprenörsdrivna människor, med stor vilja att ta dig under sina vingar
Möjligheten att utvecklas och accelerera inom företaget
Övrig information: Tjänstens omfattning: Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Plats: Helsingborg, fri parkering, och kollektivförbindelser (Buss och tåg) precis intill kontoret. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säljpitch AB
(org.nr 556905-1021), https://www.saljpitch.se Kontakt
Tarik Barny tarik@saljpitch.se 0760227990 Jobbnummer
9480759