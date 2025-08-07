Account manager B2B
New Medic Era AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos New Medic Era AB i Stockholm
Är du en social, självgående och målinriktad person med passion för försäljning? Vill du vara en del av ett innovativt företag som driver utvecklingen inom skönhetsbranschen? Då är detta rollen för dig! Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Medicera startade 2005 och är ett växande företag som säljer avancerade apparatur och produkter för estetiska behandlingar, samt högkvalitativa hudvårdsprodukter. Vi erbjuder även utbildningar inom området. Vår vision är att utmana dagens industri genom att skapa en säkrare och mer innovativ marknad. Vi är i dagsläget 10 heltidsanställda med kontor och showroom i Länna, Stockholm.
Vi erbjuder marknadens mest innovativa utrustning och produkter för skönhets- och estetiska behandlingar. Våra system används av ledande kliniker och salonger som vill ligga i framkant - med effektiva, säkra och skonsamma behandlingar.
Våra stjärnprodukter:
• Infuzion System - nålfri injektion av hyaluronsyra med omedelbara resultat
• SkinPlan - hudvård som baseras på en professionell hudanalys
• Stylage - högkvalitativa fillers med naturligt resultat
Vi kombinerar avancerad teknologi med utbildning och service i toppklass.
Om rollen
Som säljare på Medicera blir du en nyckelspelare i vårt team. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt med att hitta nya kunder, bygga starka kundrelationer och driva försäljningen framåt. Rollen innefattar försäljning både mot kliniker och återförsäljare inom skönhetsbranschen, samt uppföljning och support gentemot befintliga kunder. Arbetsuppgifter
Ansvara för hela säljprocessen - från prospektering till avslut
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Driva och följa upp kampanjer och marknadsinsatser
Kundbesök och presentationer, både digitalt och på plats
Deltagande vid mässor och event
Samarbeta tätt med marknad, utbildning och logistik
Ha kontakt med våra internationella leverantörer vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att sälja, bygga relationer och vill arbeta i ett företag där engagemang och driv premieras. Du är resultatorienterad och har en positiv inställning, även när tempot är högt. Det är meriterande om du har erfarenhet från skönhets-, medicinteknik- eller hälsobranschen, men det är inget krav.
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna B2B
Ett starkt affärstänk och god förmåga att förstå kundens behov
God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Van att arbeta självständigt och driva egna processer
B-körkort (då resor kan förekomma)
Meriterande:
Erfarenhet från skönhets- eller estetisk medicin-branschen
Erfarenhet av att arbeta i CRM-system
Förståelse för tekniska produkter eller apparatur
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Frukost varje måndag
En stimulerande roll med mycket ansvar
En trevlig och engagerad arbetsplats med högt i tak
Möjlighet att växa i takt med företaget
Anställningsform & startdatum
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Vårt fina kontor & showroom i Länna, Stockholm
Är du den vi söker?
Skicka ditt CV och personliga brev så snart som möjligt - vi intervjuar löpande!
Vid frågor, kontakta oss gärna på: tomas.chearnley@medicera.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: tomas.chearnley@medicera.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN FÖRSÄLJARE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Medic Era AB
(org.nr 556610-4641), https://medicera.se/
Karlavägen 71 5TR (visa karta
)
114 49 STOCKHOLM Kontakt
Försäljningschef
Tomas Chearnley tomas.chearnley@medicera.com Jobbnummer
9449129