Account Manager
Techknight AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Techknight AB i Stockholm
Vill du arbeta med försäljning inom IT och hjälpa svenska företag att hitta rätt utvecklingskompetens?
Techknight AB söker två drivna Account Managers som vill vara med och bygga upp vår försäljning inom systemutveckling och IT-bemanning.
Vi erbjuder företag skräddarsydd systemutveckling, mobilappar, AI-lösningar, webbplattformar och möjligheten att hyra dedikerade fullstackutvecklare genom våra utvecklingsteam.
I rollen ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter genom att kontakta företag runt om i Sverige, identifiera deras behov och presentera våra lösningar. Du arbetar långsiktigt med att bygga kundrelationer och följer kunden från första kontakt till avslutad affär.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Kontakta företag via telefon, e-post och LinkedIn
Identifiera kunders behov inom systemutveckling och IT
Boka och genomföra digitala kundmöten
Presentera Techknights tjänster
Ta fram offerter tillsammans med vårt utvecklingsteam
Bygga långsiktiga kundrelationer
Ansvara för hela säljprocessen
Dokumentera arbetet i CRM
Samarbeta nära våra utvecklare och projektledare
Vi söker dig som
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är resultatinriktad och självgående
Har lätt för att skapa förtroende
Är kommunikativ i både tal och skrift
Trivs med telefonen som arbetsverktyg
Är lösningsorienterad
Har god datorvana
Det är meriterande om du tidigare arbetat med:
IT-försäljning
Konsultförsäljning
Bemanning
SaaS
CRM-system
Vi erbjuder
Fast lön
Generös provisionsmodell utan tak
Hybridarbete
Stora utvecklingsmöjligheter
Modernt CRM och säljverktyg
Introduktion och utbildning
Möjlighet att påverka företagets tillväxt
Om Techknight
Techknight AB utvecklar moderna digitala lösningar för företag. Vi arbetar med systemutveckling, mobilappar, AI, webbutveckling, molntjänster och IT-konsulter. Vår vision är att hjälpa företag att växa genom innovativ teknik och långsiktiga partnerskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Via mejl
E-post: hej@techknight.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Account manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techknight AB
(org.nr 559204-4795), https://techknight.se/
Kronborgsgränd 1-23 (visa karta
)
164 46 KISTA Kontakt
Mose Hassan hej@techknight.se Jobbnummer
10017056