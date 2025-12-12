Account Manager
Vi söker efter en Account Manager som brinner för att sälja IT och Kommunikationslösningnar!Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Sedan 1997 har Com7 levererat kommunikationslösningar till små och stora företag där man alltid sätter kunden i centrum och bygger långsiktiga relationer.Com7 är medlem i Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar till företag som fram till 2025 hette RingUp.
Elon förvärvade RingUp 2022 och är numera en del av Elon Group och en egen affärsenhet som går under namnet Elon Business. Com7 är deras största medlem sett till omsättning och antal anställda. Våra egna tjänster som tex svarsservice säljs inom hela Elon Business.
Arbetsmiljön präglas av engagemang, glädje och framåtanda, och varje medarbetare får möjlighet att göra skillnad i teamet.Dina arbetsuppgifter
Som Account Manager på Com7 får man en nyckelroll i företagets fortsatta expansion. Rollen innebär ansvar för hela säljprocessen - från att boka möten och förstå kundens behov till att leverera lösningar som skapar verklig skillnad.
I rollen ingår att:
Skapa nya kundrelationer och utveckla befintliga.
Driva försäljning inom företagets affärsområden: Telefoni, IT och Copy.
Arbeta mot tydliga mål som både utmanar och motiverar.
Vara en central del av ett team där ens insatser syns och uppskattas.
Det är en roll för den som gillar tempo, bygger relationer och drivs av resultat.Kvalifikationer
För att lyckas som Account Manager på Com7 söker företaget någon med stark drivkraft, positiv inställning och ett fokus på resultat. Följande kvalifikationer är viktiga:
Erfarenhet av B2B-försäljning inom telekom eller närliggande bransch.
Erfarenhet av hela säljprocessen - från mötesbokning till avslut.
Eftergymnasial utbildning (minst två år).
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande är:
Kunskap inom Copy eller finansieringstjänster.
Goda kunskaper i MS Office.
Framför allt söker Com7 en person som är nyfiken, målinriktad och redo att ta nästa steg i sin karriär.
Vi erbjuder
Com7 erbjuder mer än ett jobb - företaget erbjuder en möjlighet att växa och utvecklas i en kultur som präglas av frihet under ansvar, utveckling och gemenskap.
Medarbetare hos Com7 får bland annat:
Kontinuerlig coaching och utbildning för att utvecklas i rollen.
En dynamisk arbetsmiljö med stark teamkänsla och energi.
Stöd från administratörer för att kunna fokusera på försäljning.
Goda möjligheter att växa både som person och säljare i en föränderlig bransch.
Fast månadslön + attraktiv provisionsmodell med goda förtjänstmöjligheter.Övrig information
Ansök redan idag då urval sker löpande! I denna rekrytering samarbetar Elon Business. Com7 med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på Amir@kraftsam.se
