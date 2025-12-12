Account Manager
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en Account Manager som brinner för att sälja telekomlösningar mot företag!Publiceringsdatum2025-12-12Om företaget
Sedan 1997 har Com7 levererat telekomlösningar till små och stora företag med kunden i centrum och fokus på långsiktiga relationer. Com7 är medlem i Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar till företag, som fram till 2025 hette RingUp.
Elon förvärvade RingUp 2022 och är numera en del av Elon Group under affärsenheten Elon Business. Com7 är den största medlemmen sett till omsättning och antal anställda. Deras egna tjänster, som exempelvis svarsservice, säljs inom hela Elon Business.
Arbetsmiljön präglas av engagemang, glädje och framåtanda - här får varje medarbetare möjlighet att göra skillnad i teamet.Om tjänsten
Som Account Manager hos Com7 får man en nyckelroll i företagets fortsatta expansion. Rollen innebär ansvar för hela säljprocessen - från att boka möten och förstå kundens behov till att leverera lösningar som gör verklig skillnad.
I rollen ingår att:
Skapa nya kundrelationer och utveckla befintliga.
Driva försäljning med fokus på telekom, men även IT och Copy.
Arbeta mot tydliga mål som både utmanar och motiverar.
Vara en central del av ett team där insatser syns och uppskattas.
Det är en roll för den som gillar tempo, dynamik och att bygga långsiktiga relationer.
Vi söker dig som
För att lyckas som Account Manager hos Com7 söker vi dig med stark drivkraft, positiv inställning och fokus på resultat. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning inom telecom eller närliggande bransch.
Erfarenhet av hela säljprocessen - från mötesbokning till avslut.
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Kunskap inom Copy eller finansieringstjänster.
Goda kunskaper i MS Office.
Kunskap inom IT och copy är meriterande
Framför allt söker vi en person som är nyfiken, målinriktad och redo att ta nästa steg i sin karriär.Övrig information
Com7 erbjuder mer än bara ett jobb. Hos de får du möjlighet att växa i en kultur där frihet under ansvar, utveckling och gemenskap står i centrum. Du får kontinuerlig coaching och utbildning för att stärkas i sina roller och arbetar i en dynamisk miljö med mycket energi och stark teamkänsla.
För att medarbetarna ska kunna fokusera på det de gör bäst - försäljning - finns stöd från administratörer och ett team som alltid är nära. Här erbjuds goda utvecklingsmöjligheter, både personligt och professionellt, i en bransch som ständigt rör sig framåt. Företaget erbjuder fast månadslön i kombination med en attraktiv provisionsmodell som ger goda förtjänstmöjligheter.
Ansök redan idag - urval sker löpande! I denna rekrytering samarbetar Com7 med Kraftsam Rekrytering & Bemanning.
Har du frågor? Kontakta ansvarig rekryterare Amir Stein på amir@kraftsam.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9640707