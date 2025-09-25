Account Manager
Vill du vara med och driva omställningen från traditionell återvinning till cirkulära helhetslösningar?
Stena Recycling söker nu en Account Manager till filialen i Eskilstuna - en välfungerande och framgångsrik enhet. I rollen kommer du främst att bearbeta kunder i Eskilstuna med intilliggande städer. För dig som vill arbeta affärsnära och resultatinriktat i en region med stor utvecklingspotential, är detta en roll med både djup och bredd. Du arbetar aktivt med att vidareutvecklar befintliga samarbeten, samtidigt som du etablera nya kundrelationer.
I rollen som Account Manager ansvarar du för att utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder inom bland annat industri, lager, logistik och handel - samtidigt som du även ansvarar för att identifiera och bearbeta nya kunder. Du kommer att arbeta nära verksamheter med både komplexa behov och höga krav på cirkulära lösningar. Kunddialogen förs på både operativ och strategisk nivå, där du analyserar affärsbehov och identifierar hur Stena Recycling kan bidra till kundernas verksamhet och hållbarhetsmål.
Arbetet sker i nära samarbete med regional och central säljorganisation och omfattar bland annat:
Hög aktivitetsnivå med fokus på kvalitativa kundmöten
Ansvar för att driva affär, leverans och lönsamhet i din kundportfölj
Upprättande och uppföljning av kundplaner och avtal
Leda och delta i kundteam
Prospektering och utveckling av nya affärsmöjligheter
Uppföljning av sälj- och aktivitetsmål på kund-, regions- och individnivå
Du utgår med fördel från Eskilstuna eller närliggande städer.
Vi söker dig som har ett affärsdrivet arbetssätt, trivs i kunddialogen och är skicklig på att skapa långsiktiga relationer. Du har förmågan att koppla ihop kundens behov med lösningar som gynnar både affär och hållbarhet. Nyfikenhet är en nyckel till framgång i rollen och genom att ständigt utforska kundens verksamhet, utmaningar och potential hittar du nya affärsmöjligheter och skapar verkligt värde. Som person är du strukturerad och målfokuserad och trivs i en roll där hög aktivitet och eget initiativ gör skillnad. Ett gott självledarskap är avgörande - du tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, prioritera rätt och hålla fokus på målen även när tempot är högt. Du är konsultativ, förtroendeingivande och lösningsorienterad och du gillar att se resultat. Har du dessutom erfarenhet av projektledning är det meriterande, då rollen ställer krav på din förmåga att leda och samordna insatser både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av komplex B2B-försäljning
Erfarenhet av eget kundansvar
Kunskap i CRM-system och Officepaketet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort och villighet att resa inom regionen
Du erbjuds en nyckelroll i att driva fortsatt tillväxt i en region med stor potential tillsammans med ett team av kompetenta och duktiga kollegor. Stena Recycling satsar på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas - både personligt och professionellt och du blir en del av en bransch i förändring, där du har möjlighet att göra verklig skillnad. Som medarbetare på Stena Recycling omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag och en arbetsmiljö präglad av starkt engagemang. Gedigen introduktion sker både digitalt och lokalt - allt för att ge dig bästa möjliga start i rollen.
Låter detta som rätt steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Stena Recycling samarbetar med Made for Sales i rekryteringen. Vid frågor om tjänsten, kontakta Julia Gäreskog på Made for Sales. Välkommen med din ansökan!
