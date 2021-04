Account Manager - Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB - Säljarjobb i Stockholm

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-152021-04-15Som Account Manager ansvarar du för försäljning mot nya företagskunder av produkter inom alla våra affärsområden. Du kommer främst att arbeta mot små- och mellanstora företag inom hela stor Stockholm. Du ansvarar för hela säljprocessen från att boka möte till avslut och uppföljning, men till din hjälp har du våra affärsområdesansvariga på de områden som du inte kan själv. Du har en egen säljbudget som du ska sträva att nå varje månad. Vi kommer hjälpa dig att prestera så pass bra att vi får belöna dig med vidareutveckling avseende andra roller såsom Key Account Manager, Teamledare, AffärsområdesansvarigOm digVi söker nu dig som är mellan 25-35 år som tycker om att arbeta med försäljning och är mycket målinriktad. Vidare ser vi att du är prestigelös och orädd och har inga problem att gå utanför din trygghetszon. Du gillar högt tempo och tycker det är kul att träffa människor. Du älskar försäljning och trivs i en miljö där det är fokus på affärer hela tiden. Det kommer krävas att du är självgående som person då detta är ett fritt och självständigt arbete men du har en säljchef som kommer coacha dig. Du kommer ingå i ett säljteam på 12 säljare. Vi tror också att du är kreativ och gärna kommer med egna idéer och aktivt söker nya möjligheter för att nå dina mål. Det viktigaste i den här rollen är din personlighet men vi kommer att lägga stor vikt ifrån att du lätt kan påvisa bra uppnådda resultat. Detta från dina tidigare arbeten inom samma bransch, var vi ser att du har arbetat aktivt under minst 3 års tid. Körkort är ett krav för denna tjänst.Vi erbjuderEtt spännande och utmanande uppdrag och för rätt person finns stora utvecklingsmöjligheter i en framgångsrik och nytänkande organisation. Happy Boss är ett företag som gillar att jobba tillsammans och dessutom gör mycket roliga aktiviteter ihop. Vi har skapat något vi kallar Living Happy Boss som innebär att vi har roligt under arbetsdagarna, men även utanför arbetstid. Varje medarbetare är unik och vi försöker se till att alla trivs och utvecklas. Exempel på aktiviteter vi gör ihop är resor, seglingar, fotboll, öl- och champagneprovningar och golftävlingar. När du börjar på Happy Boss kommer du att få en tydlig karriärplan som sträcker sig tre år framåt, där du ser hur din utveckling på Happy Boss kommer att se ut. Hos oss får du även dator, mobil och gymkort. Happy boss sitter i fina kontor i Solna business park.Om Happy BossHappy Boss har blivit tilldelade flertalet utmärkelser sedan starten för 8 år sen, de har exempelvis blivit DI Gasell samt nominerade till Entrepeneur of the Year. Happy Boss har även lagt en treårsplan och i den ligger målet att nå 180 miljoner i omsättning. För att nå detta behöver de ha rätt medarbetare med rätt attityd och inställning. Vi är experter på relationer som vi vet är det allra viktigaste inom kundvård.Happy Boss har möjlighet att erbjuda ett avtal för företagets all kontorsteknik där service ingår. Vi hjälper kunden att hitta den bästa lösningen inom Facilitylösningar som t.ex kaffe, lokalvård, växter, frukt, vatten men även , IT lösningar, copyprintlösningar, telefoni, video- konferensteknik.Happy Boss är ett företag som gillar att jobba tillsammans och dessutom gör vi mycket roliga saker ihop. Vi har skapat något vi kallar, Living Happy Boss, som går ut på att vi har kul på dagarna, men även utanför arbetstid. Varje medarbetare är unik och vi försöker se till att varje medarbetare trivs och utvecklas. Vi åker på resor tillsammans, seglingar, går på fotboll, har öl och champagneprovningar, golftävlingar etc.2018/19 omsätter Happy Boss ca 87 miljoner kronor och vi visar goda resultat varje år. Sedan starten 2011 har Happy Boss kontinuerligt ökat omsättningen och uppvisat väldigt bra resultat.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB5695469