Account Manager - Digital Marknadsföring
2025-09-03
Solna
Lidingö
Sundbyberg
Danderyd
Göteborg
Halmstad
Vi söker en målinriktad och självgående Account Manager med starkt intresse för försäljning och digital marknadsföring. Här får du fullt ansvar för hela säljcykeln - från prospektering och första kontakt till avslut och löpande kunddialog. Rollen omfattar både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga relationer, med fokus på långsiktiga samarbeten.
Vi letar inte efter den med längst erfarenhet, utan den med rätt inställning. Det här är en roll för dig som vill bygga en karriär inom försäljning, utvecklas snabbt och vara en del av ett tight team där alla firar varandras framgångar.
Arbetsuppgifter
Eget ansvar för B2B-säljcykeln - från första samtal till stängd affär.
Prospektering och telefonbaserad försäljning.
Boka och genomföra digitala möten.
Skräddarsy lösningar inom digital marknadsföring, primärt Google Ads, SEO och SEM.
Aktivt bygga upp och vårda en egen kundportfölj.
Arbeta målinriktat mot tydliga KPI:er och finansiella mål.
Vem söker vi?
Vi söker kandidater som befinner sig i början av karriären med 1+ års erfarenhet av försäljning (B2B eller B2C). Viktigast är din inställning och vilja att lyckas - du är målmedveten, social och trivs med att påverka din egen framgång.
Vi ser gärna att du:
Har viss erfarenhet av försäljning, gärna inom uppsökande roller.
Är tävlingsinriktad och motiveras av resultat och finansiella mål.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Är jordnära, driven och långsiktig i ditt tänk.
Har bakgrund inom idrott eller annan dokumenterad prestation.
Om bolaget
Vår kund är en lönsam och snabbväxande mediabyrå som varit verksamma i över 12 år. Team består av ca 10 personer, med en omsättning på runt 25 MSEK och en vinstmarginal som gör att de kan erbjuda medarbetarna mycket konkurrenskraftiga villkor.
Bolaget arbetar med små och medelstora företag över hela Sverige och erbjuder skräddarsydda lösningar för att öka synligheten på Google och andra relevanta plattformar. Deras arbetssätt bygger på långsiktiga kundrelationer, hög service och tydliga resultat.
Vad vi erbjuder
Fast lön och generös provisionsmodell
Möjlighet att snabbt växa finansiellt.
Arbete i ett tight team med korta beslutsvägar.
Stark teamkultur där alla lyfter varandra och firar framgångar.
Ljusa kontorslokaler i centrala Stockholm.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (100 %)
Arbetstider: Mån-tors 08:00-17:00, fre 08:00-16:00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Centrala Stockholm Ersättning
