Account Manager - Digital Försäljning (B2B)
Eeze Consulting AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eeze Consulting AB i Stockholm
, Täby
, Nyköping
, Västerås
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du målinriktad, självgående och drivs av resultat? Vill du utvecklas i en roll där du får ansvar för hela säljcykeln och samtidigt arbeta i ett engagerat team? Då kan det här vara nästa steg i din karriär!
Om rollenSom Account Manager har du fullt ansvar för försäljningen av digitala marknadsföringstjänster. Du arbetar med både nykundsbearbetning och befintliga kunder, från första kontakt till avslut och uppföljning. Du bygger och vårdar din egen kundportfölj och arbetar mot tydliga KPI:er, alltid med fokus på resultat och kundnytta.
Arbetsuppgifter Försäljning av digitala marknadsföringstjänster.
Eget ansvar för B2B-säljcykeln - från prospektering till avslut.
Aktivt uppbyggande och vård av egen kundportfölj.
Arbeta målinriktat mot tydliga KPI:er.
Ingå i ett engagerat och drivande säljteam.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har minst 1 års erfarenhet av försäljning (B2B eller B2C).
Är trygg i uppsökande försäljning och gillar att ta ansvar för egna resultat.
Är social, målfokuserad och motiveras av att göra skillnad.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Trivs i högt tempo och vill växa tillsammans med ett bolag i stark expansion.
Meriterande: erfarenhet från digitala tjänster, Eniro, Hitta.se eller liknande verksamhet.
Vad som erbjudsFast lön: 25 000 kr/månad. Generös provisionsmodell: 25 % på försäljning över 100 000 kr/månad.
OTE: ca 50 000 kr efter 12 månader, 75 000 kr efter 24 månader. Daglig frukostbuffé och trevliga kontorslokaler på Kungsgatan i centrala Stockholm. Arbete i ett företag med höga tillväxtmål och stark teamkultur.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid (100 %) Arbetstider: Mån-tors 08:00-17:00, fre 08:00-16:00 Start: Omgående eller enligt överenskommelse Plats: Stockholm, centralt
Rekryteringsprocess
1. Första intervju med försäljningschef.
2. Andra intervju med försäljningschef och VD + test.
3. Erbjudande och signering.
Ansök idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eeze Consulting AB
(org.nr 559051-4393), https://www.eeze.nu/ Arbetsplats
Eeze Kontakt
Paulina Erlandson paulina@eeze.nu Jobbnummer
9500846