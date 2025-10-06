Account Executive - Swedish speaking
2025-10-06
Aurora Live by Management Events är den ledande tillväxtpartnern inom business-to-business med direkt tillgång till beslutsfattare från topp 500-bolagen i 11 länder runtom i Europa. Genom våra exklusiva matchmaking-tjänster hjälper vi kommersiella team att förkorta säljcykler, accelerera försäljningsflöden och bygga långsiktiga kundrelationer. Vi har fått förtroende från över 10 000 beslutsfattare och 900 lösningsleverantörer som vi hjälper att driva strategiska samtal för att skapa verkliga affärsresultat. Vi har blivit en central tillväxtmotor för många av de mest innovativa aktörerna i branschen.
För att stödja våra ambitiösa tillväxtplaner söker vi erfarna Account Executive till vår dynamiska och snabbt växande säljorganisation. I denna roll kommer du att spela en nyckelroll i att hjälpa företag att växa genom att äga hela säljcykeln. Du bidrar till vår expansion genom att knyta till dig nya kunder på den svenska marknaden och dra nytta av en attraktiv provisionsmodell samt goda karriärmöjligheter inom B2B-försäljning och Business Excellence.
Din roll innefattar:
Prospektering: Identifiera och kvalificera potentiella kunder för att bygga en stark säljpipeline.
Affärsutveckling: Ta kontakt med prospekts via samtal, LinkedIn och e-post.
Konsultativ försäljning: Genomför djupgående behovsanalyser för att identifiera kundernas utmaningar och presentera skräddarsydda lösningar.
Kundansvar: Bygg och vårda långsiktiga relationer med nya kunder.
Samarbete: Arbeta nära tvärfunktionella team för att nå gemensamma mål.
Ägarskap genom hela säljcykeln: Hantera hela försäljningsprocessen, från första kontakt till att stänga affären.
Växa befintlig kund: Arbeta kontinuerligt för att utöka och stärka samarbetet med dina kunder, med stöd från Customer Success-avdelningen.
Om dig:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Självgående med stark arbetsmoral och vilja att lyckas
Erfarenhet från en snabb och måldriven miljö
Förmåga att bygga förtroende och relationer med kunder
Utmärkta kommunikationsfärdigheter, både skriftliga och muntliga, på svenska och engelska
Om Management Events:
Omfattande 4 veckors onboarding och kontinuerligt stöd därefter
Du arbetar med grundlön, obegränsad provision och kvartalsbonusar
Tjäna upp till 12 extra semesterdagar utöver den årliga semestern
Förmåner för välmående såsom friskvårdsbidrag
Regelbundna sociala aktiviteter och teambuilding
En kultur där vi tycker om att spendera tid tillsammans och arbeta mot gemensamma mål!
Vi erbjuder gedigen utbildning i vår internationella ME Academy samt kontinuerlig träning och personlig utveckling under din anställning.
Bli en del av en internationell tillväxtorganisation med stora möjligheter! ME har flera gånger utsetts till en av de Bästa arbetsplatserna i Europa (av Great Place to Work Institute).
Se videon: What's it like to work at ME?
Rekryteringsprocess:
Screening via videosamtal med rekrytering
Första intervju med rekryterande chef
Andra intervju (inklusive genomförande av business case) med teamchef
Referenstagning
Vänligen skicka in ditt CV på engelska.
Required language: Swedish
Monthly Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
