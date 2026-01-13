60 årig man i Söderort söker en kvinnlig personlig assistent

Stil Assistans AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-13


STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.

Ersättning
individuell lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Arbetsplats
Stil

Jobbnummer
9682478

