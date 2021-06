4-6-lärare till Knäredsskolan, Laholms kommun - Laholms kommun - Grundskolelärarjobb i Laholm

Om Laholms kommunI Laholm blåser det medvind! Här råder tillväxt och inflyttningstakten ökar stadigt. Med ett unikt läge vid havet i södra Halland, angränsande till såväl Skåne som Småland, är Laholm en attraktiv plats att både bo och arbeta på.Kommunen har ett unikt landmärke - Laholmsbukten med Sveriges längsta sandstrand. Därför är buktens kontursymbol och logotyp för Laholms kommun. Med blå yta och båge för Laholmsbukten, en vit strandlinje och ett grönt bälte för inlandet vill vi på ett enkelt sätt förmedla kommunens attraktiva sidor. Här finns livskvalitet i många former med stränder, branta skidbackar, milsvida cykelleder och Hallands äldsta stadskärna.I Laholms kommun med cirka 2 000 medarbetare är ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar för att vara en utvecklande och professionell service- och myndighetsorganisation.Vill du vara en del i vår utveckling? Varmt välkommen med din ansökan!ArbetsplatsenKnäredsskolan är en pittoresk skola, belägen på historisk mark. Hit har - läsåret 20/21 - 24 lärare och c:a 150 elever sin dagliga verksamhet förlagd. Vi är en skola där vi sätter eleven i självklart fokus och strävar efter att skapa teamkänsla och en verksamhet baserad på goda relationer vårdnadshavare-elev-lärare. Vårt mål är att alla ska känna delaktighet, uppskattning och ges möjlighet att förverkliga sig själva. Knäredsskolans SKA-arbete/ämnesutvecklingsarbete knyter an till högaktuell skolforskning och beprövad erfarenhet.2021-06-30Tjänsten innebär kommande läsår undervisning/mentorskap och planering av verksamheten i skolans åk. 4, ämneslärarskap i musik samt övriga arbetsuppgifter förknippade med lärarrollen, såsom e.g. kontakter med vårdnadshavare, rastvärdskap etc. Du kommer även att vara en viktig kugge i vår skolutveckling samt vårt pågående, långsiktiga jämställdhetsarbete - Olweusprogrammet mot mobbning - där Knäredsskolan, tillsammans med Ahla skola i samma rektorsområde, är en föregångare i hela Halland.Vi förväntar oss att du är legitimerad 4-6-lärare med behörighet i musik och umgås med det självklara synsättet att barnen är vår - och hela samhällets - framtid. En synnerligen god förmåga att samarbeta och att idka ett relationsbaserat ledarskap samt att väcka våra elevers intresse och nyfikenhet inför de olika ämnena ser vi som en självklarhet; såväl som en god inblick i det formativa lärandet.Vi ser gärna att du bifogar ett personligt brev och CV samt en kopia av din lärarlegitimation.AnställningsformTillsvidare, ferieanställning, heltid.Tillträdesdagen2021-10-01 eller enligt överenskommelse.Enligt överenskommelse.UpplysningarErik Andersson, rektor,0766-964396, 0430-15835.Monica Persson, stf. rektor, specialpedagog,0702-062155.Fackliga upplysningarFackliga företrädare nås via Laholms kommuns växel 0430-150 00.Sista ansökningsdag2021-08-06. Intervjuer är planerade att hållas via "Teams" v. 33. Urval kan dock komma att ske löpande under ansökningstidens gång.ReferenserVi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan; dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.Övriga upplysningarTill följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.Vi verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06