3 Städare 100% Stockholm, Får Bil
Städade Hem Sverige AB / Städarjobb / Nacka Visa alla städarjobb i Nacka
2026-05-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städade Hem Sverige AB i Nacka
, Stockholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Har du ett öga för detaljer och tycker om att städa?
Då kan Städade Hem vara rätt arbetsplats för dig. Vi är idag ett team på cirka 90 medarbetare och startade 2016 med fokus på att bli bäst på hemstädning, inte störst.
Idag hjälper vi över 1100 kunder med regelbunden hemstädning. Hos oss blir du en del av ett team som vill göra städdagen till bästa dagen i veckan för våra kunder.
Nöjda kunder börjar med medarbetare som trivs. Därför erbjuder vi trygga villkor, kollektivavtal, bra förmåner samt tjänstebil till dig som hellre åker bil till jobbet
Vad gör vi på Städade Hem?
Vi på Städade Hem städar endast regelbundet privata hushåll.
Psst!
Den här tjänsten kräver ett giltigt körkort, automat går jättebra, manuell också!
Tänk på restiden till jobbet varje dag innan du söker. Över en timme brukar inte hålla i längden.
Du kan få bil av oss att använda privat som förmån och då behöver du jobba 100%.
Arbetstid och schema:
Du kommer få ett fast schema som du kan se i telefonen med egna kunder, du utgår från hemmet.
Våra arbetstider är 08:00-17:00 måndag till fredag. Om du inte kan jobba dessa tider så ber vi dig att inte söka detta jobb.
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av städning
Gillar att jobba med service
Är noggrann och punktlig
Kan jobba självständigt
Har en positiv attityd och är hjälpsam mot både kunder och kollegor
Har grundläggande språkkunskaper i svenska eller engelska. Lite svenska eller engelska = ok.
Lön och förmåner:
• Månadslön, individuell lönesättning
• Friskvårdsbidrag 5000 SEK
• Tjänstepension 4,2%
• Resa mellan kunder är en arbetsuppgift och ingår därför i lönen
• Full försäkring (liv- olycka- och sjukförsäkring)
• 25 semesterdagar per år
• Event
Kollektivavtal, Kommunal Hemservice
Låter detta intressant för dig så är du varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss per mail.
Tjänsten tillsätts omgående!
Genom att söka den här tjänsten godkänner du att vi gör en bakgrundskoll.
Välkommen,
Linn Harstäde
HR Manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: rekrytering@stadadehem.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Städade Hem Sverige AB
(org.nr 559046-1975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9890480