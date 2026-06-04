2nd line-tekniker till tekniskt utmanande supportmiljö
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik – från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.
För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner – alltid med människan i centrum.
För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.
Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.
Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Är du en tekniskt stark supporttekniker som trivs med avancerad felsökning och att lösa mer komplexa IT-problem? Har du erfarenhet från servicedesk eller IT-support och vill ta nästa steg där du får arbeta djupare i tekniken? Då kan detta uppdrag hos vår kund i Göteborg vara rätt roll för dig.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som 2nd Line-tekniker arbetar du med tekniskt mer avancerade supportärenden och fungerar som en viktig länk mellan first line och specialistfunktioner. Du ansvarar för att analysera, felsöka och lösa incidenter och problem som kräver djupare teknisk kompetens.
I rollen kommer du bland annat att:
Felsöka och lösa mer komplexa IT-incidenter inom klient, applikation och infrastruktur
Hantera eskalerade ärenden från first line via ärendehanteringssystem
Arbeta med kontohantering och administration i Active Directory och Microsoft 365
Genomföra installation, konfiguration och felsökning av klientmiljöer och applikationer
Analysera loggar, identifiera rotorsaker och bidra till långsiktiga lösningar
Samverka med andra tekniska team och vid behov eskalera ärenden till 3rd line eller specialistfunktioner
Dokumentera lösningar och bidra till förbättring av rutiner och kunskapsdatabaser
Arbeta proaktivt med övervakning och stabilitet i kundens IT-miljöProfil
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med att arbeta analytiskt i komplexa IT-miljöer. Du är lösningsorienterad, strukturerad i din felsökning och har lätt för att samarbeta med både kollegor och användare.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av flera av följande områden:
Erfarenhet av arbete inom IT-support eller servicedesk, gärna i en 2nd line-roll
Active Directory (kontohantering, grupper, rättigheter)
Microsoft 365 / Office 365
Installation och felsökning i Windows-klientmiljöer
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Arbete med fjärrstyrningsverktyg
Grundläggande förståelse för nätverk (TCP/IP, DNS, DHCP)
Meriterande är även erfarenhet av klienthantering, patchning eller systemövervakning.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
411 04 GÖTEBORG Kontakt
Regional Manager
Mathias Gyllander mathias.gyllander@eccera.com +46734159368 Jobbnummer
9948715