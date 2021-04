2nd line / 3rd line Support / Supporttekniker / IT - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Alingsås

Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Alingsås2021-04-08Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-08Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Iver.Iver är en IT partner som erbjuder en helhetslösning för IT-drift i teknisk framkant. Genom en gedigen verksamhetsförståelse, teknisk kompetens och ett personligt engagemang säkerställer de att deras kunder alltid har den bästa lösningen och får ut mest nytta och värde av applikationer och tekniska landvinningar.Du tillhör ett team om 16 personer som arbetar från servicedesk upp till 3rd line support. Teamet genomsyras av samarbete, kunskapsdelning, personlig utveckling och att ha roligt tillsammans. Målet är att du ska arbeta i nivå med 3rd line support, där du antingen kan börja som 2nd line och med aktiv hjälp utvecklas till nästa steg alternativt om du har de erfarenheter som behövs för att kliva direkt in i en 3rd line support roll.Som 3rd line support arbetar du självständigt med ärenden som främst ligger inom specifika projekt. Projektens omfattning och syfte varierar där du både kan ha självständigt projektansvar samt ingå i en större grupp tillsammans med projektledare och lösningsarkitekter. Du är delaktig i arbetet att designa och skapa relevanta lösningar utifrån kundernas behov och målet är att du ska arbeta aktivt mot ett färre antal kunder och på så sätt skaffa dig en djupare förståelse för deras verksamhet. Iver strävar efter att du ska kunna driva din egen utveckling och erbjuder möjligheter till att ta certifieringar och utforska olika intresseområden inom tekniken.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Du har några års erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter inom Microsoft och Windows Server-infrastrukturDu har erfarenhet inom Active Directory och Microsoft 365 samt god nätverksförståelse och kunskap inom Cloud- och hybridlösningarDet är meriterande med tidigare kunskap om att arbeta enligt ITILDu talar och skriver obehindrat på svenska och engelskaI rollen förväntas du ta ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt, något som du trivs med då du tycker om att arbeta självständigt i en roll där du ges möjlighet att gå din egen väg. Du bidrar gärna med idéer och nya perspektiv och har ett intresse för att lära dig nya saker och att testa på nya tillvägagångssätt. Vidare tycker du att det är stimulerande att ständigt vara med och bidra till förbättringar av processer och rutiner. I rollen arbetar du tätt ihop med ditt team, varför det är viktigt att du uppskattar att jobba tillsammans med andra. Du har en öppen inställning till andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Därtill ser du alltid till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat, där du gärna ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov. Du har en god kommunikativ förmåga, du är bekväm med andra människor och känner dig avslappnad i sociala situationer. Vidare ser du arbetet som en social mötesplats och uppskattar när arbetet ger möjlighet till nya kontakter och relationer.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: AlingsåsLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/ Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: support, supporttekniker, IT, IT-tekniker, tekniker, servicedesk, Microsoft, Windows Server, infrastruktur, integration, Cloud, Azure, Microsoft 365, Google, Amazon, Active Directory, nätverk, ITIL, GöteborgVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bravura Sverige AB5678251