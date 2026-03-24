2-3 Amanuenser till institutionen för psykologi
2026-03-24
2-3 amanuenser till institutionen för psykologi
Vill du arbeta med administrativa uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som amanuens på Uppsala universitet.
Som amanuens vid Uppsala universitet är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier. Välkommen att besöka https://www.uu.se/institution/psykologi/
för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara kopplade till forskningsprojektet "Det prediktiva värdet av psykologisk testning för arbetsmarknadsutfall bland arbetssökande". Inom projektet ska vi samla in data från arbetspsykologiska utredningar av arbetslösa, utförda av psykologer på Arbetsförmedlingen. Dessa ska sedan kopplas till arbetsmarknadsvariabler från registerdata. Utredningarna inkluderar standardiserade psykologiska tester av olika kognitiva förmågor, personlighetsdrag samt karriärintressen. I projektet behöver vi nu hjälp med att få ut data från de inskannade utredningarna. Vi har byggt ett interface och en databas där specifik data från utredningarna ska matas in på ett tillförlitligt sätt eftersom data sedan ska kopplas till ett register. Projektet syftar till en kartläggning av psykologiska förmågor och resurser bland arbetssökande i Sverige med särskilt fokus på individer med svaga arbetsmarknadsutfall.
Kvalifikationskrav: För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. För den aktuella anställningen krävs att den sökande har pågående studier i psykologi vid Uppsala universitet.
Den sökande ska också kunna uppvisa goda färdigheter i att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Övrigt meriterande: Då arbetet innebär att kunna förstå och läsa resultat av arbetspsykologiska utredningar med olika psykometriska tester, är det även viktigt att ha kunskap om vanliga tester inom intelligens och personlighet. Särskilt meriterande är ett intresse för psykometri, normeringar etc. Vidare är det viktigt att kunna arbeta självständig och tillförlitligt.
Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer programstudenter vid institutionen för psykologi att prioriteras samt studenter med kunskap inom olika psykometriska tester.
Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
- Curriculum Vitae (ange även vilka universitetskurser du har läst som kan vara av intresse för tjänsten)
- Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter, tidigare arbetsrelation)
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Den aktuella anställningen löper om ca 8 månader och därefter kan anställningen vid behov förnyas. Omfattningen är 10-20 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare Constanze Eib ( mailto:constanze.eib@psyk.uu.se
) och professor Gustaf Gredebäck (mailto:gustaf.gredeback@psyk.uu.se
).
Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2026. UFV-PA 2026/876.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
