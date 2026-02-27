2 st Riskutbildare till Halkbana på heltid
CK Trafikskola AB är strategiskt belägen med 5 minuters gångavstånd ifrån både Södertälje och Farsta Centrum. Vi utbildar elever i helt nya renoverade och fräscha lokaler. En utbildning hos oss är något eleven tar med sig livet ut, både trafiksäkerheten och upplevelsen. Vi har över 20 års erfarenhet av trafikutbildning och ser framemot att utöka den erfarenheten. Vi är på jakt efter motiverade och duktiga riskutbildare till vår trafikövningsplats.
Om dig:
VI söker dig som är pedagogisk, sätter eleven i fokus, vill utvecklas och jobbar för företagets bästa. Helt enkelt en vinnarskalle som alltid strävar efter att leverera en oförglömlig riskutbildning. Du ska kunna ta eget ansvar och vara engagerad i din roll. Du ska få eleverna att känna sig riskmedvetna när de är färdiga med utbildningen. Du skall vara godkänd och behörig trafiklärare från transportstyrelsen samt behörig att utbilda för Riskutbildning del 2.
Det är meriterande ifall du behärskar Engelska då många av våra elever talar det språket. Svenska är ett krav.Dina arbetsuppgifter
Att utbilda elever för B-behörighet, Riskutbildning del 2.
Vi har öppet Måndag - Söndag och du kan arbeta flexibelt med endast helger eller vardagar men enligt överenskommelse.
Bifoga; CV, utbildningsbevis, fullständiga uppgifter och lämna alltid ett telefonnummer vi kan kontakta dig på.
Vi kan ta emot både de som vill anställas på heltid och deltid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: Info@cktrafikskola.se
