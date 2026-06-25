2 st Riskutbildare till Halkbana på heltid
CK Trafikskola AB / Lärarjobb / Södertälje Visa alla lärarjobb i Södertälje
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CK Trafikskola AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
CK Trafikskola AB är Stockholms största trafikskola och fortsätter att växa konstant. Vi finns idag i tre städer – Södertälje, Farsta och Jakobsberg – med moderna och nyrenoverade lokaler endast cirka 5 minuter från respektive centrum. Här erbjuder vi utbildningar som ger eleverna kunskaper för livet, med stort fokus på trafiksäkerhet, kvalitet och en positiv helhetsupplevelse.
Med över 22 års erfarenhet inom trafikutbildning har vi byggt upp en stark och trygg verksamhet som varje år hjälper tusentals elever att nå sina körkortsmål. Våra elever kör i moderna VW Golf-modeller för att få bästa möjliga förutsättningar för en säker, bekväm och kvalitativ utbildning.
I takt med vår fortsatta expansion söker vi nu fler engagerade trafiklärare som vill bli en del av vårt växande team och vara med på vår resa framåt.
Vi är på jakt efter motiverade och duktiga riskutbildare till vår trafikövningsplats.
Om dig:
VI söker dig som är pedagogisk, sätter eleven i fokus, vill utvecklas och jobbar för företagets bästa. Helt enkelt en vinnarskalle som alltid strävar efter att leverera en oförglömlig riskutbildning. Du ska kunna ta eget ansvar och vara engagerad i din roll. Du ska få eleverna att känna sig riskmedvetna när de är färdiga med utbildningen. Du skall vara godkänd och behörig trafiklärare från transportstyrelsen samt behörig att utbilda för Riskutbildning del 2.
Det är meriterande ifall du behärskar Engelska då många av våra elever talar det språket. Svenska är ett krav.Dina arbetsuppgifter
Att utbilda elever för B-behörighet, Riskutbildning del 2.
Vi har öppet Måndag - Söndag och du kan arbeta flexibelt med endast helger eller vardagar men enligt överenskommelse.
Filer:
Bifoga; CV, utbildningsbevis, fullständiga uppgifter och lämna alltid ett telefonnummer vi kan kontakta dig på.
Anställning:
Vi kan ta emot både de som vill anställas på heltid och deltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Info@cktrafikskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Riks 2 - Lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CK Trafikskola AB
(org.nr 559233-1986) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979893