Manpower AB / Maskinreparatörsjobb / Ulricehamn2021-04-05Vill du ha en ansvarsfylld roll på ett marknadsledande och väletablerat företag? Så kan det bli! Scandbio växer och vill därför hitta dig som kan gå in och axla rollen som 1:e reparatör med utökat ansvar. Du erbjuds ett varierande arbete med ett gott gäng på en trygg och säker arbetsplats. Branschen präglas av medvind och utveckling, där Scandbio är den ledande aktören. Låter det intressant? Vänta inte med din ansökan!Den här rekryteringen är ett samarbete mellan Scandbio och Jefferson Wells. Du kommer att bli anställd hos Scandbio AB.Vad innebär jobbet som 1:e reparatör?I den här rollen kommer du att ha varierande arbetsuppgifter som innefattar både operativa uppgifter i produktionen men även administrativa och mer strategiska åtaganden. Du ansvarar för att planera, leda och fördela arbetet inom arbetsområdet underhåll och som reparatör utför du reparationer och löpande underhåll av vår maskinpark. Fördelningen mellan produktions- och administrationsuppgifter varierar men kommer vara ungefär 50%.Mer specifikt kommer du att arbeta med* Bevakning och säkerställning av besiktningar och tillsyn* Lagerhållning av reservdelar* Uppföljning och statistikhållning av underhåll* Sakgranskning av leverantörsfakturor* Ersätta ordinarie personal vid eventuell frånvaro* Vara delaktig i jourverksamhetenScandbio AB sitter i klassiska, stora och luftiga lokaler i Ulricehamn. Här präglas arbetsmiljön av bra samarbete mellan de olika avdelningar.Är du Scandbios nya kollega?Det här jobbet passar dig som framför allt är ansvarstagande, driven och har en stark vilja att utveckla vår produktion. Du är en van datoranvändare som är stresstålig, lösningsfokuserad och noggrann i de arbetsuppgifter du tar dig an. Du har god förmåga att driva och leda förbättringsarbete och har du kunskap inom Lean är det meriterande. Det är en fördel om du har behörighet för elinstallationer samt god kunskap inom automation. Ett antal års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter på exempelvis såg- eller värmeverk är meriterande, men inget krav. För att lyckas i rollen är du en ansvarsfull och engagerad person som är mån om att alltid göra ett bra jobb.Det är även meriterande för tjänsten om du har* svetskunskap* truckkort* skyliftutbildning* hjullastarkort* utbildning i säkra lyft, heta arbeten & mobil arbetsplattformTa nästa steg i karriären och bli 1:e reparatör på ett bolag där hållbarhet och miljö står i fokus!Om ScandbioScandbio AB är idag aktivt inom fasta förädlade trädbränslen, huvudsakligen pellets, som vi producerar och säljer till en bred kundbas i form av internationella kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, kommuner och landsting likväl som enskilda privatpersoner. Vi har även intäktströmmar inom färdig värme samt djurhållningsprodukter. Den gemensamma nämnaren är träråvaran. Bolaget är tätt kopplat till både skogsindustrin och energibranschen. Scandbio är Sveriges största företag inom fasta förädlade trädbränslen med en årlig omsättning på ca en miljard SEK och har 140 anställda fördelade på kontoret i Jönköping, fem fabriker i Sverige och en fabrik i Lettland. Läs mer på www.scandbio.com Ansök idag!Den här rekryteringsprocessen hanteras av Jefferson Wells som är specialister på att matcha din kompetens med din nästa utmaning. För ytterligare information om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Marcus Sterner på telefonnummer: 0727-464606 eller via e-post: marcus.sterner@jeffersonwells.se Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Varaktighet, arbetstidHeltid Permanent2021-04-05Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-03Manpower AB5671746