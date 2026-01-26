1:e Reparatör Finnlines färjor i Malmö
2026-01-26
Vi söker 1e reparatörer till våra fartyg i Malmö. Tjänsteerna är vikariat med trolig förlängning. Vi rekryterar både inför våren och sommarens vakanser.
Du är den som fixar och löser problem och som trivs med att jobba med händerna. Du har svets- och svarvutbildning.
Du får ett schema för perioden som du skall arbeta och vi arbetar vanligtvis i två veckor, ledig två veckor. Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Du har
Basic Safety-certifikat
Friskintyg för sjöfolk.
Motormansbehörighet är en merit
Crowd Management.
Grundläggande Sjöfartsskydd
Du bör ha Du tjänstgjort ombord Ro-Ro eller Ro-Pax fartyg tidigare och har vana av både maskinarbeten, men också inom inredningen i cateringavdelningen.
Du har kännedom om ett fartygs maskinrum och de arbetsuppgifter som uppkommer. Du är en mekaniker som är en problemlösare och trivs att jobba i team.
Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och Du är noggrann samt uppmärksam.
Vi tillämpar en drog- och alkoholpolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök så fort du kan, vi har behov omgående.
E-post: michael.nordin@finnlines.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finnlines Ship Management AB
(org.nr 556314-8369) Arbetsplats
Finnlines Ship Management AB Kontakt
Elisabeth Svenning elisabeth.svenning@finnlines.com 0761159580 Jobbnummer
9703588