1:e Reparatör Finnlines färjor i Malmö

Finnlines Ship Management AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2026-01-26


Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Finnlines Ship Management AB i Malmö, Norrtälje eller i hela Sverige

Vi söker 1e reparatörer till våra fartyg i Malmö. Tjänsteerna är vikariat med trolig förlängning. Vi rekryterar både inför våren och sommarens vakanser.
Du är den som fixar och löser problem och som trivs med att jobba med händerna. Du har svets- och svarvutbildning.
Du får ett schema för perioden som du skall arbeta och vi arbetar vanligtvis i två veckor, ledig två veckor.

Publiceringsdatum
2026-01-26

Kvalifikationer
Du har
Basic Safety-certifikat
Friskintyg för sjöfolk.
Motormansbehörighet är en merit
Crowd Management.
Grundläggande Sjöfartsskydd

Du bör ha Du tjänstgjort ombord Ro-Ro eller Ro-Pax fartyg tidigare och har vana av både maskinarbeten, men också inom inredningen i cateringavdelningen.
Du har kännedom om ett fartygs maskinrum och de arbetsuppgifter som uppkommer. Du är en mekaniker som är en problemlösare och trivs att jobba i team.

Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och Du är noggrann samt uppmärksam.
Vi tillämpar en drog- och alkoholpolicy.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansök så fort du kan, vi har behov omgående.
E-post: michael.nordin@finnlines.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Finnlines Ship Management AB (org.nr 556314-8369)

Arbetsplats
Finnlines Ship Management AB

Kontakt
Elisabeth Svenning
elisabeth.svenning@finnlines.com
0761159580

Jobbnummer
9703588

Prenumerera på jobb från Finnlines Ship Management AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Finnlines Ship Management AB: