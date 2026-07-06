19.brigadartilleribataljonen rekryterar GSS/K
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
A 8 har fått i uppgift att under 2026 sätta upp ett beredskapsförband ingående i den multinationella styrkan till FLF Finland.
Med anledning av detta söker 19.brigadartilleribataljonen GSS/K.
Det här är något för dig som vill vara en del av en historisk uppgift för Artilleriet, Försvarsmakten och Sverige inom ramen för NATO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuddelen av styrkebidraget är stationerade i Boden och genomför verksamhet inom ramen för FLF Finland i både Sverige och Finland. Verksamheten kommer att omfatta övning, träning, utbildning och beredskap i både Sverige och Finland.
För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
Sökbara befattningar
Archerbesättningar
AmH-personal
Rek- och hjullastargrupper
Logistiksoldater (ammunition, drivmedel och tross)
Vädersonderingssoldater
Sjukvårdspersonal (sjukvårdsgrupp)
Fordonsförare (tex tung lastbil, BV410, pansarterrängbil, hjullastare, tung personterrängbil och släp)
KRAVPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
• Genomförd grundutbildning med godkända betyg
• Relevant militär befattningsutbildning. Inriktningen är att du anställs i den befattning du är grundutbildad mot.
• Godkänd FM FysS
• Godkänd hälsoundersökningDina personliga egenskaper
Som person har du mycket god samarbetsförmåga, är initiativtagande och ansvarsfull. Du är flexibel och kan snabbt växla tempo när så krävs.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet inom funktionen artilleri
• Körkort B
• Militära förarbevis
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningskategori: GSS/K
Anställningsform: tidsbegränsad anställning på 6 år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: 2026-09-28 eller 2026-11-02
Arbetstid: främst dagtid 07.30-16.30, men kvälls- och helgjobb förekommer till stor del. Insatsberedskap 1-3 dygn tillämpas för all personal ingående i FLF. Internutbildning och resor förekommer. Anställningen medför arbetsskyldighet såväl nationellt som internationellt.
Kontaktuppgifter
Upplysningar om befattningarna:
Bekämpningsofficer 191.pjäskomp, Fredrik Forsberg, 070-797 20 76
Information om rekryteringsprocessen:
Rekryteringskoordinator Lisa Bäckström, 073-093 58 06, a8-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare
Fackklubben Artilleristerna: Janne Almgren, 010-825 10 00
SEKO Försvar Boden: Susanne Thunberg, 010-825 10 00
Försvarsförbundet Boden: Annelie Forshage, forsvarsforbundet-l99-boden@mil.se
SACO-S: Björn Astermo, 010-825 10 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-02. Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev som beskriver dig själv, din militära utbildning och varför du tycker att du skulle passa hos oss.
• Betyg/intyg från militär grundutbildning
• Övriga relevanta militära intyg
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 19 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9992977