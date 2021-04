13-årig tjej i centrala Göteborg på jakt efter ny assistent! - Passal AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg

Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg2021-04-06Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation.På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Passal tror på det salutogena där människan växeroch vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet attnå den visionen.Jag söker nu 2 personliga assistenter som vill arbeta hos mig kvällstid och varannan helg. Jag är 13 år och bor tillsammans med min familj nära Korsvägen i Göteborg.Till följd av min CP så sitter jag i rullstol och har svårt att styra mina rörelser. Jag har ett otydligt tal som man måste lära sig att tyda men jag är precis lika intelligent som andra 13-åringar. Jag söker en ung kvinnlig assistent som kan hjälpa mig att spela spel på Ipad, som dansar och sjunger med mig, pysslar och hittar på andra roliga saker som jag tycker om. Jag tycker det är viktigt att du som assistent är lekfull och lyhörd. Jag säger själv vad jag vill göra men mamma och pappa finns till hands vid behov. Jag använder främst lift i hemmet men på andra ställen kan manuella förflyttningar behöva göras. Därför underlättar det att du är i god fysisk form. Mamma och pappa hjälper till med introduktion av nya assistenter.Vi söker alltså 2 assistenter. De vakanta schemaraderna (tjänst A och tjänst B) är följande:Tjänst A: OBS! TJÄNST A TILLSATTTisdag och varannan fredag kl 15-20, varannan helg lör+sön 8-14Tjänst B:Onsdag och varannan fredag kl 15-20, varannan helg lör+sön 14-20Tillträde: Omgående. Under sommaren och andra lov är passen förlagda mellan kl 8.00-20.00. Arbetet är alltså perfekt att kombinera med studier eller annat jobb! Ibland åker jag iväg med min familj till bland annat sommarstället en bit utanför Göteborg och du kommer då att bo med min familj under dina schemalagda dagar.Passal erbjuder alla anställda anpassade utbildningar, friskvårdsbidrag mm. Vi arbetar med löpande urval. I samband med anställning kommer Passal att begära in utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna detta redan nu: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-3.pdf Välkommen med din ansökan!Annonsens ref.nr: 2079Ansvariga rekryterare: David HenrikssonVaraktighet, arbetstidDeltid Extrajobb2021-04-06Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-25Passal AB5672227