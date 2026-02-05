10 st Produktionsoperatörer
OnePartnerGroup Norr AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kalix
2026-02-05
Vi söker nu personal till en förväntad etablering i Kalix. Då starten förväntas ske i närtid. Vill du vara en del av ett högteknologiskt team som bygger framtidens lösningar som används världen över? Här får du möjligheten att ta klivet in i en industri där innovation, teknik och noggrannhet möts.
OnePartnerGroup - Sveriges lokala kompetenspartner - arbetar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt personer till rätt möjligheter, med fokus på långsiktighet, kvalitet och utveckling. Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Som Produktionsoperatör arbetar du i produktionsmiljö med tillverkning som tex lödning av elektronikkomponenter. Du blir anställd av OnePartnerGroup men jobbar på plats i Kalix, där du handleds av teamledare.
Arbetstider (heltid):
Måndag-fredag kl. 7-16.00
Deltidstjänster kan förekomma.
Onboarding och upplärning ingår - du behöver inte ha tidigare erfarenhet.Dina arbetsuppgifter
Löda givare enligt etablerade arbetsinstruktioner (SOP:er).
Följa 5S-rutiner och bidra till en trygg, ren och effektiv arbetsplats.
Rapportera maskinfel, kvalitetsbrister och avvikelser.
Samarbeta med produktionsoperatörerna och teamledaren vid problemlösning.
Packa färdiga produkter och hantera order enligt rutiner.
Vi söker dig som
Är noggrann, ordningsam och trivs i praktiska arbetsmoment.
Har god fingerfärdighet och kan hålla fokus i repetitiva moment.
Är ansvarstagande, samarbetsvillig och kvalitetsmedveten.
Har fyllt 18 år.
Talar svenska och kan förstå enklare instruktioner på engelska.
Tidigare erfarenhet av handarbete/montering är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
En anställning via OnePartnerGroup - en erfaren och rikstäckande kompetenspartner inom bemanning och rekrytering.
Arbete i ett globalt teknikbolag med hög innovationsnivå och tydliga rutiner.
Möjlighet att utvecklas och växa i takt med produktionen.
Stöd av engagerad teamledare och ett välfungerande onboardingprogram.
Övrig information
Preliminär start: februari-mars 2026
Har annan huvudsaklig sysselsättning då detta är en deltidstjänst.
Placeringsort: Kalix
Sista dag att ansöka är 27 februari 2026
Antal heltidstjänster: ca 10 st
Löpande urval - skicka din ansökan så snart som möjligt.
I denna bemanning samarbetar produktionsbolaget med OnePartnerGroup. Ett frågeformulär ingår i ansökningsprocessen.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, kontakta gärna:
Peter Nilsson Sandlund, Rekryteringskonsult, 070-549 94 82, peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Johan Söderlind, Rekryteringskonsult, 076-767 77 67johan.soderlind@onepartnergroup.se
Tjänsten planeras fortgå minst ett år med möjlighet till förlängning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Norr AB
(org.nr 556877-3476) Arbetsplats
OnePartnerGroup I Norr AB Kontakt
Johan Söderlind johan.soderlind@onepartnergroup.se Jobbnummer
9726476