Zeppelin-CAT söker verkstadsmekaniker till Umeå!
2025-09-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Sundsvall
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-cat-soker-verkstadsmekaniker-till-umea.
Vi ser fram emot din ansökan!
Nu har du chansen att få arbeta med världsledande Cat-produkter!
Med en ökande efterfrågan på våra maskiner, behöver vi förstärka med en verkstadsmekaniker till vår anläggning i Umeå. I rollen som verkstadsmekaniker, rapporterar du till vår verkstadschef och arbetar med felsökning och reparation i vår verkstad. I jobbet ingår det att självständigt felsöka alla tänkbara problem i de olika maskintyperna i vår maskinflotta. Det kan handla om allt från en kalibrering av verktyg till avancerad felsökning.
Vi erbjuder:
• Ett roligt jobb som mekaniker där du får jobba med ett av världens starkaste varumärken.
• Goda utvecklingsmöjligheter med en tydlig utvecklingstrappa.
• En arbetsgivare som bryr sig!
• Bra verktyg.
• Företagshälsovård.
Riktigt härliga kollegor.
Bakgrund:
• Yrkesgymnasium fordonsteknisk linje, tunga maskiner eller annan teknisk gymnasial utbildning alternativt yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig.
• Kännedom om entreprenadmaskiners konstruktion och funktion
• Goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Meriterande är erfarenhet av Caterpillars produktprogram.Publiceringsdatum2025-09-12Kvalifikationer
För att lyckas i jobbet som verkstadsmekaniker bör du vara:
• Noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta
• Bra på att följa uppsatta tidplaner och rutiner
• Serviceinriktad med förståelse för kundens behov
• Självgående med förmåga att ta egna beslut, filtrera information och prioritera mellan olika uppgifter.
Bra på att kunna se till helheten.
Placering: Umeå
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.come
ller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
