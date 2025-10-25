Zeppelin Sverige söker maskinsäljare till Jönköping
Go Sales Gothenburg AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2025-10-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Go Sales Gothenburg AB i Jönköping
, Skövde
, Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
eller i hela Sverige
I rollen som maskinsäljare representerar du Zeppelin Sverige AB som är återförsäljare för Caterpillars program av anläggningsmaskiner till våra kunder i Jönköpings län, samt del av Västra Götalands län. Du bearbetar marknaden och besöker nya samt befintliga kunder där du långsiktigt utvecklar affärsrelationen. För att aktivt driva försäljning av våra alla våra produkter och tjänster kommer du att arbeta tätt tillsammans med kollegor inom Sälj, Service, Marknad, och Rental
I tjänsten ingår det mycket resor, du kommer tillhöra vår anläggning på Landvetter men verka i Jönköpingsregionen därför ser vi helst sökanden därifrån. Du kommer att ingå i ett team med 6 andra maskinsäljare och rapportera till försäljningschef syd/väst.
För att lyckas i jobbet som maskinsäljare söker vi dig som:
Har minst 5 års dokumenterad säljerfarenhet av kapitalprodukter.
Är strukturerad och ordningsam då tjänsten innebär en del administration där du kommunicerar och driver affären både internt och externt.
Är proaktiv, självgående, ansvarstagande och noggrann.
Är resultatinriktad och tar helhetsansvar för bolagets bästa.
Motiveras av att skapa affärer, analysera kunders behov och duktig på att bygga relationer.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Bor i Jönköping med omnejd.
Är van att arbeta med CRM-system för leads och uppföljning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värd: We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together. Vi värnar ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Vi vet att mångfald är en framgångsfaktor och arbetar för att öka jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats.
Vi erbjuder:
Tjänstebil
En attraktiv lönemodell bestående av fast månadslön och gynnsam provision.
Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken.
Intresserad? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Om du känner att detta stämmer överens på dig och att du har den där extra drivkraften för att utveckla vår marknad, är du välkommen att söka.
I denna rekrytering samarbetar vi med Sales Collective. För mer information, vänligen ring Martin Nyberg 0705-10 90 01.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go Sales Gothenburg AB
(org.nr 559002-5929), http://www.salescollective.se Arbetsplats
Sales Collective Kontakt
Martin Nyberg martin.nyberg@salescollective.se 0705109001 Jobbnummer
9574409