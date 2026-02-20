Zeppelin söker Produktions chef till Boden
2026-02-20
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-soker-produktions-chef-till-boden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera tekniskt kunnande med ledarskap? Vi söker nu en engagerad och strukturerad arbetsledare till vår CRC-verksamhet.
Om rollen
Som arbetsledare har du det övergripande ansvaret för att leda, fördela och verkställa det dagliga arbetet inom verksamheten. Du har personal- och budgetansvar och säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Du är en viktig del av ledningsgruppen och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling och ständiga förbättring.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
• Ansvara för och genomföra dagliga planeringsmöten
• Ansvara för korttidsplanering av personal och produktion
• Ingå i CRC:s ledningsgrupp
• Delta i den lokala skyddskommittén
• Delta i och/eller leda rekryteringsprocessen av nya mekaniker
• Ha kundkontakt gällande tekniska upplägg och frågor
• Förbereda och kvalitetssäkra arbetsorder
• Utveckla och implementera metoder för ständig förbättring
• Vara behjälplig med faktureringsunderlag
• Hålla årliga utvecklings- och lönesamtal
• Utföra övriga arbetsuppgifter som bedöms relevanta för tjänsten
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av övergripande planeringsarbete inom personal, drift, arbetsmiljö och fackliga frågor
• Erfarenhet av projektledning samt arbete med målstyrning och uppföljning
• Goda kunskaper i Office-paketet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av liknande ledande befattning inom industrin
• Erfarenhet av entreprenadmaskiner
• Fördjupad teknisk kunskapDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
• Mål- och resultatorienterad
• Strukturerad och organiserad
• Tydlig och kommunikativ i ditt ledarskap
• En god problemlösare
• En lagspelare som engagerar och motiverar din omgivning
• Förändringsbenägen och utvecklingsorienterad
Vi erbjuder
En utvecklande och ansvarsfull roll där du får möjlighet att påverka verksamheten, arbeta nära ledning och team samt bidra till en kultur präglad av kvalitet, säkerhet och förbättringsarbete.
För mer information om tjänsten kontakta Samuel Hagenlöv på samuel.hagenlov@zeppelin.com
.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi värnar om säkerheten på plats och som en del i vårt säkerhetsarbete arbetar vi med slumpmässiga drog- och alkoholtester. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/zeppelin-sverige Arbetsplats
Zeppelin Sverige AB Jobbnummer
9755996