Zeppelin söker Platschef till Karlstad!
Zeppelin Sverige AB / Chefsjobb / Karlstad Visa alla chefsjobb i Karlstad
2026-07-25
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zeppelin Sverige AB i Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Skara
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Zeppelin Sverige AB är exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. I utbudet finns mer än 100 maskintyper, från minigrävmaskiner till gigantiska gruvtruckar. Maskinerna är driftsäkra, bränsleeffektiva och bygger på modern teknologi. I segmentet för motorer och generatorer är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, marin och järnväg. Den svenska verksamheten är komplett med försäljning, service, finansiering och uthyrning. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som servat Caterpillar-produkter under årtionden. Zeppelin tar hand om kunder i hela Sverige och har cirka 520 anställda på 14 platser från norr till söder. Zeppelin Sverige AB är en del av den tyska Zeppelin-koncernen. Mer information finns på zeppelin-cat.se.
Vill du leda en verksamhet där teknik, affärer och människor möts varje dag? Nu söker vi en engagerad och affärsdriven Platschef till vår serviceanläggning i Karlstad.
I rollen får du möjlighet att utveckla både verksamheten och medarbetarna samtidigt som du bygger starka kundrelationer och driver affären framåt. Tillsammans med ditt team säkerställer du att våra kunder får den service och kvalitet som kännetecknar Zeppelin och Caterpillar – ett av världens starkaste varumärken inom entreprenadmaskiner.
Hos oss blir du en viktig del av en stabil och växande organisation där det finns stora möjligheter att påverka, utvecklas och göra skillnad.
Om rollen
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för vår serviceverksamhet i Värmland med placering i Karlstad. Du leder ett engagerat team bestående av mekaniker, fältservicechef och administrativ personal.
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för en effektiv och lönsam verksamhet där säkerhet, kvalitet, kundnöjdhet och medarbetarutveckling står i fokus. Du rapporterar till Regionchef Syd och är en viktig del i regionens fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla medarbetare och verksamhet
Ansvara för budget, resultat och lönsamhet
Säkerställa hög kvalitet i vår serviceleverans
Utveckla kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Planera och följa upp arbetet inom verkstad och fältservice
Driva förbättringsarbete och effektiva arbetssätt
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av våra processer
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg ledare som trivs med att ta ansvar och skapa resultat genom andra människor. Du har erfarenhet av att leda verksamhet med personal- och budgetansvar, gärna inom service, teknik, entreprenad-, fordons- eller verkstadsbranschen.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett starkt affärsdriv och god förståelse för hur en serviceverksamhet skapar lönsamhet
Är engagerad, initiativrik och strukturerad
Har förmåga att skapa förtroende hos både medarbetare och kunder
Trivs i en vardag där du kombinerar operativa frågor med strategiskt utvecklingsarbete
Kommunicerar obehindrat på svenska samt har goda kunskaper i engelska
Har B-körkort
Erfarenhet från teknisk serviceverksamhet är meriterande.
Därför ska du välja Zeppelin
Hos Zeppelin får du mer än bara ett jobb. Du får möjligheten att arbeta i ett internationellt företag med stark lokal förankring, där medarbetarnas engagemang och kompetens är en avgörande del av vår framgång.
Vi erbjuder bland annat:
Fast månadslön och målbonus
Möjlighet att representera Caterpillar – ett av världens starkaste varumärken
Stora möjligheter till utveckling och karriär inom företaget
En stabil arbetsgivare med långsiktigt fokus
Goda anställningsvillkor och förmåner
En kultur som präglas av samarbete, engagemang och utveckling
Möt oss på Zeppelin
Zeppelin Group 2026 Image Movie
Placeringsort: vår anläggning i Karlstad
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, via e-post på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller telefon 070-508 39 45.
Vi genomför bakgrundskontroller i alla våra rekryteringsprocesser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JR_17941". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
(org.nr 559209-9971)
656 39 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Jobbnummer
10011415