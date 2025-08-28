Zeppelin söker besiktare till Aitik!
2025-08-28
För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-soker-besiktare-till-aitik.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi erbjuder ett spännande och utmanande arbete i en internationell organisation inom en unik bransch och med ett av världens största och mest kända varumärken Caterpillar.
Ditt nya jobb
Som besiktare får du möjligheten att arbeta med förebyggande underhåll på Caterpillars största gruvmaskiner. Det innebär bland annat arbetsuppgifter som besiktning av truckar och hjullastare samt bevaka maskinernas skick genom regelbundna inspektioner ute på fält/i verkstaden men även via våra system.
Du ingår i ett team som tillsammans arbetar för att vår kund ska få den bästa servicen. Placeringsortär Aitik och du kommer att arbeta i truckverkstaden inne på gruvområdet. Arbetstiden är skift 7/7 dagtid 06:00 - 16:00
Din erfarenhet
Erfarenhet av att arbeta som mekaniker eller liknande är meriterande men det viktigaste är att du har ett stort intresse för maskiner och hur de fungerar. Gymnasial utbildning med inriktning på teknik ser vi som en merit. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med större maskiner eller erfarenhet av arbete som besiktare i annan bransch.
Du behöver ha kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt. Du behöver även ha kunskaper i engelska då felsökning och servicelitteratur är på det språket. Eftersom datorn används mycket i arbetet behöver du ha datavana och ha ett intresse för att använda tekniska verktyg.
Körkort B krävs.
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper
Du är noggrann och du har en god samarbetsförmåga som är viktigt då du kommer att ingå i ett team av mekaniker. Du gillar att lösa problem och har ett öga för detaljer. En bra service är viktigt för dig och att du ser vad som behöver göras på ett självständigt sätt. Du vill alltid leverera till kunden med hög kvalité och med ditt intresse för maskiner så har du en vilja att lära dig nya saker.
Vill du veta mer?
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.come
ller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Detta är ett heltidsjobb.
Zeppelin Sverige AB
