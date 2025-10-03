Zeppelin Rental söker Tekniker inom maskinuthyrning!
På Zeppelin Rental sätter vi stort värde i att hjälpa våra kunder att öka produktivitet likväl som säkerhet på deras olika projekt och arbetsplatser. För att möta dessa mål har vi lyssnat på våra kunder där hög maskintillgång, leveranser samt säkerhet är nyckelord och med det även ledord för oss. Nu är vi i behov av att förstärka vårt team med en självgående och driven Tekniker inom maskinuthyrning till vår depå i Årsta! Gillar du att jobba med maskiner, är lösningsorienterad och trivs med ett varierat arbete både i verkstaden och ute på fält? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Som Tekniker hos oss kommer du att ha ett helhetsansvar för våra maskiner, från mottagning och funktionskontroll till service och reparation. Ditt arbete är avgörande för att våra kunder ska få tillgång till maskiner i toppskick och därmed kunna arbeta både effektivt och säkert.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Checka ut/in maskiner vid uthyrning och retur
• Tvätt och funktionskontroll av maskiner
• Utföra enklare reparationer och service, både i verkstad och ute hos kund
• Ansvara för serviceintervaller och beställning av reservdelar
• Hålla ordning i verkstad och lager
• Leverera/hämta maskiner till och från kunder och leverantörer
Vi söker dig som:
• Är självgående, ansvarstagande och strukturerad
• Trivs i ett högt tempo och har lätt för att anpassa dig
• Har god social förmåga och är serviceinriktad
• Innehar B-körkort (BE är meriterande)
• Har erfarenhet från maskinuthyrning, verkstad eller liknande (meriterande)
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Marcus Bergman, på Marcus.Bergman@zeppelin.come
ller 073-096 67 68. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
