Zeppelin Cat söker sommarvikarier till Aitik!
2025-12-17
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du under sommaren utvecklas som mekaniker? Då är detta chansen för dig! Tillsammans med våra mekaniker i Aitik får du utföra service och reparationer på Caterpillars maskiner.Publiceringsdatum2025-12-17ProfilDina personliga egenskaper
• Noggrannhet i ditt arbete
• Hög samarbetsförmåga
• Serviceinriktad
• Strävan efter att leverera högkvalitativ service till våra kunder
• Ett genuint intresse för maskiner
• Villig att lära sig nya saker och utvecklas i sin roll
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande arbete under sommaren
• Du får möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placering: Aitik
Vi kan erbjuda boende under arbetsveckorna.
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller 070 508 39 45. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast.
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Vi värnar om säkerheten på plats och som en del i vårt säkerhetsarbete arbetar vi med slumpmässiga drog- och alkoholtester.
