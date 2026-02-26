Zeppelin CAT söker Fältmekaniker till Skellefteå!
2026-02-26
Vi söker fältmekaniker till Zeppelin-Cat i Skellefteå! Vill du arbeta med ett av världens starkaste varumärken? Vill du ha chans att få utvecklas internt i ett bolag med goda framtidsutsikter? Då ska du jobba hos oss! Vi erbjuder dig: · Ett roligt jobb där du får arbeta med ett av världens starkaste varumärken. · Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. · Härliga och kompetenta kollegor. · En trygg och stabil arbetsgivare som bryr sig. · Trygg och säker arbetsmiljö. · Friskvårdsbidrag. · Möjlighet till förskottssemester. · Förmånliga försäkringar för dig och din familj. · Förmånscyklar. Ditt nya jobb Du kommer arbeta med service och reparationer av Caterpillars maskiner på fält med bland annat motorer, växellådor och hydraulik. Du ingår i ett kunnigt team och du kommer få möjligheten att få vara med i en spännande utveckling av vår verksamhet då vi ökar vår närvaro i Skellefteå. Som fältmekaniker hos oss trivs du med frihet under ansvar och att alltid leverera den bästa servicen till våra kunder! Tjänsten ställer krav på att du ska vara självgående och ha kunskap om våra maskiner. Vi förutsätter att du delar våra grundläggande värderingar; We Care, We Deliver On Our Promise, We Succeed Together Vi värnar om ett hållbart arbetsliv med starkt fokus på säkerhet, personlig utveckling och balans mellan jobb och fritid. Mångfald är en framgångsfaktor och hos oss arbetar vi ständigt med inkludering och jämställdhet. Din erfarenhet · Gymnasial eller eftergymnasial utbildning med teknisk/fordonsinriktning. · Erfarenhet som mekaniker eller tekniker · Datorvana · B-körkort · BE-körkort är meriterande Vem är du? Vi ser att det viktigaste är att du har ett stort intresse för maskiner och att skruva. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt. Du är noggrann och har en god samarbetsförmåga som är viktigt då du kommer att ingå i ett härligt team av mekaniker. Du är självständig och kan se vad som behövs göras. Du vill alltid leverera till kunden med hög kvalité och med ditt intresse för maskiner så har du en vilja att lära dig nya saker och fortsätta utvecklas tillsammans med oss! För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, på emilia.ekstrom@zeppelin.com eller 070 508 39 45. Tjänsten är tillgänglig omedelbart eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, så vi uppmanar dig att ansöka snarast. Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zeppelin Sverige AB
904 22 UMEÅ Körkort
