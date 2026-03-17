Zätagränds HC välkomnar fysioterapeut till vikariat!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet.
Zätagränd Hälsocentral inom primärvården välkomnar nu legitimerad Sjukgymnast/Fysioterapeut till vikariat inom perioden 2026.09.01-2027.08.31 att joina vårt härliga team! Vår hälsocentral har ca.13.400 listade patienter. Här arbetar distriktsläkare och ST-läkare, distriktssköterskor, fysioterapeut/sjukgymnaster, undersköterskor och medicinska sekreterare. Zätagränd har en familjecentral belägen i anslutning till hälsocentralen där barnsjuksköterskor och barnmorskor arbetar. Dessutom finns PSM (psykosocial mottagning) och en rehabkoordinator som jobbar i teamet kring sjukskrivningsprocessen. Det finns också en arbetsterapeut. Här finns de kunskaper som krävs inom varje enskild profession i ett multimodalt team och resurser för att bedriva en god vård. Hälsocentralen har två enhetschefer med delat ledarskap. Tillsammans jobbar vi för en god arbetsmiljö och strävar efter att vara en fin arbetsplats där du som anställd kan utvecklas och växa.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Som Sjukgymnast/Fysioterapeut kommer du att arbeta med bedömningar och behandlingar av patienter med olika funktionsnedsättningar, diagnosgrupper och rehabiliteringsbehov. Du är ofta första kontakt för patienter med besvär från rörelseorganen. Teamarbete och arbete med patienter i grupp (t ex med KOL-patienter) ingår samt hembesök för bedömning, behandling och träning.
Det ordnas fortbildningsdagar 4 gånger per år där vidareutbildning sker i olika ämnen och där det samtidigt finns möjlighet till utbyte och samverkan med kollegor på andra hälsocentraler i regionen. Denna tjänst är ett vikariat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Leg. Sjukgymnast/Fysioterapeut och det är meriterande av arbete inom primärvård. Det ställs krav på självständigt arbete, ett gott bemötande, god samarbetsförmåga, mångkulturellt kunnande och ett professionellt ansvar. Du kommer att samarbeta med övriga professioner på Hälsocentralerna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav: B-körkort
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/76/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Zätagränds hälsocentral Kontakt
Enhetschef
Margareta Laxvik margareta.laxvik@regionjh.se 063-14 21 11 Jobbnummer
