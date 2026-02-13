Zätagränd Hälsocentral välkomnar en ST-läkare!
2026-02-13
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
På Zätagränds Hälsocentral är vi ett engagerat team med hög trivsel, där vi värnar om varandra och arbetar lösningsfokuserat mot gemensamma mål. Vi har cirka 13 400 listade patienter och är en populär hälsocentral belägen i centrala Östersund. Hos oss arbetar distriktsläkare, ST-läkare, AT-läkare, dietister, diabetes- och distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, MVC, BVC, och rehabkoordinatorer. Vi ansvarar för tre särskilda boenden och har en stor familjecentral. För oss är en god arbetsmiljö och utbildningsmiljö av största vikt. Om du är intresserad av att arbeta hos oss, försöker vi ta hänsyn till dina önskemål och intressen. Vi hittar lösningar tillsammans! Vi brinner för utveckling!
Du kommer att arbeta med kompetenta kollegor med lång erfarenhet från många yrken. Vi fokuserar mycket på arbetsmiljö och Nära vård, och som en del av detta arbetar vi med minskade patientlistor. Istället för 1600 patienter per heltidsarbetande läkare har du ansvar för 1250 patienter om du arbetar heltid utan sidouppdrag. Har du sidouppdrag eller arbetar deltid reduceras ditt område, vilket innebär att vi har ett listningstak. Våra distriktssköterskor har också områdesansvar, vilket innebär att ni kommer att arbeta i nära samarbete. Vi har stabila yrkesgrupper på Zätagränd där nytänkande blandas med erfarenhet, och teamarbetet värderas högt. Här finns den kompetens som krävs inom varje profession i det multimodala team som vår rehabkoordinator driver.
Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
En kombination av en engagerad studierektor, en bra ST-utbildning med lärande och fortbildning i fokus tillsammans med en trivsam arbetsplats med härliga kollegor kommer att ge dig en bra start i yrkeslivet. Som ST-läkare kommer du att ingå i ett team av läkare i olika faser av sitt yrkesliv. Vi satsar på strukturerade läkarmöten där vi, med stöd i vetenskap och evidens, delar med oss av vår erfarenhet och fortsätter att utveckla verksamheten.
Hos oss möter du patienter i alla åldrar från BVC till äldrevård vilket ger dig en spännande bredd i arbetet. Du kommer att ha ansvar för ett geografiskt område med mottagningsbesök, hembesök, kvalificerade telefonbesök och videobesök. Enstaka distriktsläkarjourer ingår i arbetet. Inom ramen för din anställning finns möjlighet till sidouppdrag inom SÄBO, MVC, BVC.Kvalifikationer
Legitimerad läkare, egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten. Det är även meriterande med erfarenhet från primärvården.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete och kommunikation. Som nämnt innan är du en person som ser möjligheter, vill lära och är nyfiken samt bidrar till ett gott arbetsklimat och teamkänsla.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
