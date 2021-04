YumYum Skiftinge söker arbetsledare! - YumYum Erikslund AB - Restaurangbiträdesjobb i Västerås

YumYum Erikslund AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås2021-04-03Snart öppnar YumYum i Skiftinge, Eskilstuna!Vi söker arbetsledare till våran restaurang YumYum i Skiftinge som vi kommer välja med personlighet och erfarenhet i åtanke.Du skickar in din ansökan via mail med rubriken ''Arbetsledare Skiftinge''.Ansökan ska innehålla Cv, Personligt brev och en bild av dig.Som arbetsledare kommer du kontinuerligt jobba tillsammans med en erfaren platschef för att utveckla och driva restaurangen och teamet framåt. Detta kräver att du är flexibel, organiserad och snabbtänkt. Det ställer även krav på goda förmågor inom ledarskap.Som arbetsledare kommer du, tillsammans med restaurangchefen och ert team, jobba som servitris i restaurangen, så service och problemlösning ska vara naturligt för dig.Intervjuer kommer ske löpande.Känner du att denna beskrivning passar in på just dig? Välkommen in med din ansökan!(Erfarenhet är meriterande, inte ett krav)2021-04-03Sista dag att ansöka är 2021-05-03YumYum Erikslund ABVästerås72219 Västerås5671280