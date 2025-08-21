YumYum Erikslund söker servitris/servitör 70-100%
YumYum Erikslund AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2025-08-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YumYum Erikslund AB i Västerås
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vi söker heltidsmedarbetare som vi kommer att välja med personlighet och erfarenhet i åtanke.
Skicka in ansökan tillsammans med ett foto till vårt jobb mail: erikslund@yumyum.se
. Ange rubrik "YumYum Erikslund Jobb". Vi tar endast emot ansökan via e-post
Anställnings intervju kommer att äga rum omgående och endast intressanta är inkallade.
Som anställd hos YumYum är du positiv, stresstålig, serviceminded, ansvarsfull, flexibel och social kompetent.
Som serveringspersonal är din huvudsakliga uppgift att ge den bästa servicen åt våra gäster. Genom goda kunskaper inom mat erbjuder du våra gäster service som är över deras förväntan. Merförsäljning och aktiv kundkontakt är naturligt för dig.
Känner du att denna beskrivning passar in på just dig? välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
endast via e-post
E-post: erikslund@yumyum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YumYum Erikslund Jobb". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YumYum Erikslund AB
(org.nr 559152-7501), https://www.yumyum.se/
Krankroksgatan 4 (visa karta
)
721 38 VÄSTERÅS Arbetsplats
YumYum Erikslund Jobbnummer
9470244