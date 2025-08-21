YumYum Erikslund söker servitris/servitör 70-100%

YumYum Erikslund AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås
2025-08-21


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos YumYum Erikslund AB i Västerås, Eskilstuna eller i hela Sverige

Vi söker heltidsmedarbetare som vi kommer att välja med personlighet och erfarenhet i åtanke.
Skicka in ansökan tillsammans med ett foto till vårt jobb mail: erikslund@yumyum.se. Ange rubrik "YumYum Erikslund Jobb". Vi tar endast emot ansökan via e-post
Anställnings intervju kommer att äga rum omgående och endast intressanta är inkallade.
Som anställd hos YumYum är du positiv, stresstålig, serviceminded, ansvarsfull, flexibel och social kompetent.
Som serveringspersonal är din huvudsakliga uppgift att ge den bästa servicen åt våra gäster. Genom goda kunskaper inom mat erbjuder du våra gäster service som är över deras förväntan. Merförsäljning och aktiv kundkontakt är naturligt för dig.
Känner du att denna beskrivning passar in på just dig? välkommen in med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
endast via e-post
E-post: erikslund@yumyum.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YumYum Erikslund Jobb".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
YumYum Erikslund AB (org.nr 559152-7501), https://www.yumyum.se/
Krankroksgatan 4 (visa karta)
721 38  VÄSTERÅS

Arbetsplats
YumYum Erikslund

Jobbnummer
9470244

Prenumerera på jobb från YumYum Erikslund AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos YumYum Erikslund AB: