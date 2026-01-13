Yttre mekaniker till Nobina i Malmö
2026-01-13
Med 13 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Läs mer om oss på www.nobina.se.
Trafikområde Malmö består av ca 900 medarbetare och vi kör varje dag ca 250 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Skånetrafiken ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Malmö.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att leva upp till Nobinas resenärslöfte. Våra resenärer ska alltid känna sig välkomna och trygga, få information som är betydelsefull för sin resa och veta att de reser hållbart med oss.
Nu söker vi en yttre mekaniker till trafikområde Malmö som kan hålla ordning och reda och se till att våra bussar rullar på ett säkert sätt.
I första hand kommer du att vara behjälplig för våra förare som redan är ute och kör på linje. Du utför mindre reparationer, till exempel byta en lampa, en spegel eller kanske en stolsdyna som gått sönder - diverse småjobb som kan göras på plats utan att ta in bussen på verkstad.
Att vara mekaniker på Nobina är mer än bara ett jobb - det är en spännande och varierande karriär med gott om möjligheter till personlig utveckling.
För att lyckas och trivas i rollen behöver du:
Ett genuint intresse för maskiner och motorer
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
God kunskap inom el, teknik och mekanik
Förmåga att tala och läsa svenska
God kännedom om Malmö och dess gator
Goda datorkunskaper
Körkort för bil.
Det är extra meriterande om du har:
Erfarenhet av fordonsel
Körkort för buss (D-körkort)
Vi söker dig som:
Gillar ordning och reda
Är kreativ och lösningsorienterad
Tycker om att ta ansvar och att självständigt lösa uppgifter
Tycker att service och samarbete är viktigt
Vi erbjuder ett roligt jobb som hela tiden kommer att vara intressant och utvecklande:
På Nobina har vi flera olika bussmodeller och drivmedel
Du kommer bland annat att genomföra service, reparationer och felsökningar på våra bussar
I ditt arbete på Nobina kommer du löpande att utvecklas som mekaniker och tekniker. Till hjälp i din utveckling har vi både interna och externa kurser, men det mesta av din utveckling sker i det dagliga arbetet
Alla medarbetare på Nobina får en bra introduktion och stora möjligheter till utveckling som person och mekaniker. Hela vårt arbetssätt präglas av vår affärsidé att "Förenkla kundens vardagsresor" och strävan mot vår vision att "Alla vill resa med oss".
Nobina välkomnar alla
Nobina är ett mångfaldens företag. Vi tror på mångfald och att det berikar personer, grupper och oss som företag. På Nobina arbetar vi aktivt med att främja mångfald och att ta tillvara kompetens hos alla medarbetare oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning.
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Mångfald för oss innebär att vi utifrån bakgrund, personlighet, kunskap och erfarenhet, inom ramen för våra värderingar, tänker på olika sätt och kompletterar varandra. Vi tror på att allas samlade erfarenheter är viktiga för att vi som personer, våra team och vi som företag ska kunna växa och utvecklas. Vi är stolta över att arbetet med mångfald och inkludering är en viktig del i vår vardag.
Om tjänsten
Vi erbjuder en heltidsanställning med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Vi önskar tillsätta tjänsten den 2 februari 2026 och behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med din ansökan. Vi vill ha din ansökan senast den 31 januari 2026.
Frågor gällande rekryteringsprocessen:
Jimmy Nilsson, e-post: jimmy.nilsson@nobina.se
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
