Yttre befäl till lokalpolisområde Skellefteå
Polismyndigheten / Polisjobb / Skellefteå Visa alla polisjobb i Skellefteå
2026-01-23
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor att utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polisområde Västerbotten är ett av polisområdena inom region Nord som bedriver verksamhet i hela Västerbottens län, däribland Umeå, Södra Lappland och Skellefteå. Det geografiska området omfattar över 15 kommuner med Poliskontor i bland annat Norsjö och Malå. Dessa bemannas i dagsläget av områdepoliser och leds av en gruppchef.
På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli. Inom lokalpolisområdet bedrivs även ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsverksamhet samt stöd och servicefunktioner.
Vi söker nu dig som vill arbeta som yttre befäl med placering i Skellefteå.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som Yttre befäl ansvarar du för att planera, leda, utveckla och följa upp insatser i polisområdets yttre verksamhet. Arbetet omfattar både den lokala ingripandeverksamhetens arbete mot uppsatta mål och det minutoperativa uppdraget. Arbetsuppgifterna utgår ifrån ett helhetsansvar för verksamheten och baseras på polisområdets aktuella problembild.
I rollen leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionvakthavande befäl vid regionledningscentralen, på uppdrag av gruppchef inom BF-IGV eller självständigt genom tilldelad delegation. Inom polisområdet kan flera yttre befäl tjänstgöra samtidigt, varav en har funktionen länsyttre befäl. Det yttre befälet har ett tydligt arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar samt utgör en av vakthavande befälets främsta ledningsresurser.
Avslutningsvis bedrivs funktionen som yttre befäl i skift och är bemannad dygnet runt, årets alla veckor, samt har sin grundplacering i BF/IGV-grupp inom lokalpolisområdet.
Exempel på arbetsuppgifter är:
• Stödja och leda hela eller delar av polisområdets ingripandeverksamhet (Yttre ledning).
• Stödja och leda hela eller delar av lokalpolisområdets brottsförebyggande- eller brottsutredande verksamhet.
• Vid behov verka i rollen som polisinsatschef.
• Leda i eftersök av försvunnen person (EFP).
• Planera, leda och följa upp särskilda händelser och planlagda insatser.
• Vid behov fatta beslut som förundersökningsledare enligt delegation samt ansvara/leda arbetet på brottsplats innefattande att långtgående förstahandsåtgärder vidtas och kvalitetssäkras. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen i enlighet med Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman, med godkänd aspirantutbildning.
• Minst två års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som polis i yttre tjänst.
• Goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska.
• God datorvana.
Det är meriterande om du även har:
• Genomfört svaromålsutbildning för yttre befäl, alternativt annan motsvarande utbildning.
• Erfarenhet av yttre ledning, leda och planera insatser samt arbetsleda medarbetare i uppdrag mot uppsatta mål inom den händelsestyrda och planlagda brottsbekämpningen.
• Erfarenhet av andra arbetsledande roller, antingen inom eller utanför myndigheten som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av brottsutredande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis utredningsrotation.
• Utbildning inom EFP-metod (eftersök av försvunnen person).
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att leda, samordna och motivera din grupp mot gemensamma mål. Du bidrar till en arbetsmiljö som präglas av engagemang och delaktighet samt har förmåga att förklara och skapa förståelse för polisens uppdrag genom reflektion och dialog.
Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig, kommunikativ samt lyhörd i ditt bemötande av andra. Rollen kräver att du är beslutsam och kan göra välgrundade avvägningar och prioriteringar, samt fatta snabba beslut även när beslutsunderlaget är ofullständigt, eller när arbetet sker under pressade förhållanden.
Du har förmåga att se helheten och agerar alltid lösningsfokuserad utifrån verksamhetens bästa i både handling och beslutsfattande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Polisinspektör
Arbetsort: Skellefteå
Arbetstid: Periodplanerad 5:3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Yttre befäl
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB125/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
HR-konsult
Sophia Flores sophia.flores@polisen.se Jobbnummer
9701779