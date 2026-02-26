Ytbehandling Forsheda, Omgående anställning

Gnosjö Personaluthyrning AB / Maskinoperatörsjobb / Gnosjö
2026-02-26


Visa alla maskinoperatörsjobb i Gnosjö, Gislaved, Tranemo, Vaggeryd, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gnosjö Personaluthyrning AB i Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo, Jönköping eller i hela Sverige

Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
För uppdrag hos kund i Forsheda söker vi en flitig och tekniskt lagd person för arbete inom ytbehandling

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jobb@gnosjopersonal.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör Ytbehandling".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gnosjö Personaluthyrning AB (org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta)
335 32  GNOSJÖ

Jobbnummer
9765367

Prenumerera på jobb från Gnosjö Personaluthyrning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gnosjö Personaluthyrning AB: