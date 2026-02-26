Ytbehandling Forsheda, Omgående anställning
Gnosjö Personaluthyrning AB / Maskinoperatörsjobb / Gnosjö
2026-02-26
Visa alla jobb hos Gnosjö Personaluthyrning AB i Gnosjö
Gnosjö Personaluthyrning är det lilla familjeföretaget med 30 års erfarenhet av branschen, sen en tid då "bemanningsföretag" inte alls var ett välkänt begrepp. Vi värdesätter nära kundrelationer med företag i Gnosjöregionen - vi känner att vi med det kan få en bättre förståelse för matchning av personal kontra kundföretag.
Vi är medlemmar i Bransch- och Arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen, en del av Almega, och följer Bemanningsavtalet.
För uppdrag hos kund i Forsheda söker vi en flitig och tekniskt lagd person för arbete inom ytbehandling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jobb@gnosjopersonal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör Ytbehandling". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Personaluthyrning AB
(org.nr 556605-8094)
Läroverksgatan 4 (visa karta
)
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9765367