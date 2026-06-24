Ytbehandlare till träindustrin i Marks kommun
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Har du erfarenhet av ytbehandling, måleri eller arbete med träprodukter där kvalitet och finish står i fokus? Vill du bli en del av ett företag som arbetar med produkter av högsta kvalitet? Då kan det här vara jobbet för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu en noggrann och engagerad ytbehandlare till deras produktion i Marks kommun.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som ytbehandlare kommer du att arbeta med ytbehandling av träprodukter där precision, noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet är avgörande. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat slipning, förberedelse av material inför ytbehandling, applicering av färg och ytbehandlingsmaterial samt kvalitetskontroller av färdiga produkter.
Du kommer att arbeta nära övriga delar av produktionen och vara en viktig del i att säkerställa att slutprodukten håller företagets höga kvalitetskrav. Arbetet sker i en modern produktionsmiljö med fokus på kvalitet, säkerhet och samarbete.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett öga för detaljer. Du trivs med praktiskt arbete och har förståelse för vikten av att leverera ett väl utfört resultat.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta med andra. Samtidigt är du självgående och kan planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du uppskattar ordning och reda och trivs i en miljö där kvalitet alltid kommer först.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från träindustrin, måleri, ytbehandling eller annan tillverkande industri där precision och finish varit en viktig del av arbetet.
Erfarenhet av ytbehandling, måleri eller liknande arbete
Erfarenhet från träindustri, produktion eller tillverkning
God förståelse för kvalitet och noggrannhet
Svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande
Erfarenhet av finsnickeri eller träförädling
Erfarenhet av slipning och ytfinish på träprodukter
Traverskort
Truckkort
Erfarenhet av ritningsläsning
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag så ansökan så snart som möjligt! Vid frågor eller funderingar så ber vi er kontakta eller Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se
.
Vi jobbar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/
511 97 HAJOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se +46738417524 Jobbnummer
9976147